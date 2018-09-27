Murat Cavcav: "Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Allah takımımızı nazarlardan korusun"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMurat Cavcav: "Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Allah takımımızı nazarlardan korusun"
GeriFutbol Murat Cavcav: "Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Allah takımımızı nazarlardan korusun"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
27.09.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Murat Cavcav: "Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Allah takımımızı nazarlardan korusun"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Murat Cavcav: "Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Allah takımımızı nazarlardan korusun"

Spor Toto Süper Lig'de 29 yıl kesintisiz mücadele ettikten sonra onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto 1. Lig'e düşen başkent kulübünün başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

 

Gençlerbirliği'nin büyük camia olduğunu ifade eden Cavcav, "Yaptığımız transferlerle 1. Lig'e göre bir kadro oluşturmaya alıştık. Futbolcu arkadaşlarımız büyük özveriyle sahada mücadele ediyor. Elbette kolay değil, Süper Lig'den düşmek çok zor. Futbolcuların motivasyonu çok zor ama teknik ekip ve biz yöneticiler elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı takıma güveninin "sonsuz" olduğunu dile getiren Cavcav, "Yöneticiler olarak bizim takıma güvenimiz sonsuz. Başarıların devamının geleceğinden adımız gibi eminiz." şeklinde konuştu.

- "Sözeri doğru karar"

Başkent kulübünde aile ortamı oluştuğuna vurgu yapan Murat Cavcav, "Camia, yönetim, futbolcu kadrosu, herkes sonuçlardan çok mutlu. Burada arkadaşlık gayet güzel, aile ortamı var." dedi.

Teknik direktör Ümit Özat ile yolları ayırdıktan sonra takımın emanet edildiği Erkan Sözeri'nin futbolculuğunda uzun yıllar kırmızı-siyahlı formayı giydiğini hatırlatan Cavcav, şunları söyledi:

"Hocamızdan memnunuz, yardımcılar çok iyi. Erkan hoca senelerce Gençlerbirliği'nde futbol oynamış değerli bir arkadaşımız. Kendisini uygun gördük ve takımın başına getirdik. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Allah takımımızı nazarlardan korusun. Kupada Bergama Belediyespor, ligde Afyonspor ve Altay ile oynayacağız, sonrasında milli maç arası olacak. İyi gidiyoruz, daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Sakatlık nedeniyle oynayamayan bazı arkadaşlarımız var. Onlar da hazır olup takımdaki yerlerini alınca daha iyi bir Gençlerbirliği izleme imkanı bulacağız."

- "Bizzat kendim de görebiliyorum"

Kırmızı-siyahlı kulüpte her şeyin yolunda gittiğini aktaran Cavcav, "İnşallah Gençlerbirliği sezon sonunda layık olduğu lige çıkacak. Bu güveni bizzat sahada kendim de görebiliyorum." diye konuştu.

Sezonun 34 haftalık uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:

"Bu uzun sürecin sadece 6 haftasını tamamladık. Süper Lig ile 1. Lig'de oynanan futbol arasında çok fark var. İnşallah her şeyin üstesinden gelerek, birlik ve beraberliği koruyarak başaracağız. Bir aksilik olmazsa Gençlerbirliği sezonun sonunda layık olduğu lige çıkacaktır. Bundan şüphemiz yok."

- "Bitince Eryaman'a geçeriz"

Murat Cavcav, Eryaman Stadı'nın yapımının tamamlanmasını beklediklerini belirterek, "Eryaman Stadı bitinceye kadar Osmanlı Stadı'nda 3 takım oynayacağız gibi gözüküyor." dedi.

Osmanlı Stadı'nı MKE Ankaragücü ve Osmanlıspor ile kullandıklarına dikkati çeken Cavcav, "Milli maç arasında bakıma aldılar. Kolay değil bir sahada 3 takımın oynaması. Eryaman'da yapımı süren stadın bitimini bekliyoruz." diye konuştu.

Eryaman'da yapılan stadın ne zaman biteceğine dair bir bilgilerinin olmadığını dile getiren Cavcav, "Eryaman'ı bekliyoruz. Ne zaman biteceğine dair net bir şey söylememiz mümkün değil. Bitince Eryaman'a geçeriz. Bitinceye kadar Osmanlı Stadı'nda 3 takım oynayacağız gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

- Takımın ağabeyi Selçuk Şahin

Murat Cavcav, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da uzun yıllar forma giyen Selçuk Şahin'in kırmızı-siyahlı takıma ağabeylik yaptığını söyledi.

Tecrübeli futbolcunun daha önce de Gençlerbirliği formasını giydiğini hatırlatan Murat Cavcav, şöyle devam etti:
"Bizden sonra Göztepe'ye gitti. Tekrar çağırdık. Selçuk, oynasa da oynamasa da bir ağabey olarak her zaman takımın başında. Selçuk, yıllarca Fenerbahçe de milli takımda oynamış tam bir profesyonel, çok düzgün bir
karakter, oyuncuların ağabeyi."

Kırmızı-siyahlı taraftarların takımı yalnız bırakmadığını kaydeden Cavcav, "Eksik olmasınlar. Onlara her zaman ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzonspor'da bir ilk! Burak Yılmaz...

Çalhanoğlu, Empoli deplasmanında! iddaa'da öne çıkan...

Tiago Lopes, Beşiktaş maçı öncesi iddialı!

G.Saray'ın konuğu BB Erzurumspor