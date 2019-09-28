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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.09.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Murat Cavcav: "Derbiyi de bayramı da galibiyeti de çok özledik"

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Murat Cavcav: "Derbiyi de bayramı da galibiyeti de çok özledik"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'de yarın oynanacak başkent derbisi öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başlayamadıklarını dile getiren Cavcav, "Kırmızı kartlar, hakemler, hatalar... Sezonun 3. haftasında şampiyonluğa oynamış Medipol Başakşehir'e karşı iyi takım olduğumuzu gösterdik. Daha sonra da yenilgisiz Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı üstün oynadık ama istediğimiz galibiyetleri alamadık. Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor'u yenerek tur atladık ve ardından başkent derbisine odaklandık." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk 3 maçını kaybeden ardından oynadığı 2 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlı takımın başkanı Cavcav, "Giderek artan bir performansımız var. Maç kazanmanın, galibiyetin zamanı geldi. Bunun için derbiden daha güzel ortam olamaz. Başkentte 7 yıl sonra derbi oynayacağız. Derbiyi kazanarak iyi oyunumuzu böyle anlamlı bir galibiyetle süslemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Futbolcularıma güveniyorum"

"Ankara derbisi başkentin futbol bayramıdır." diyen Cavcav, şunları kaydetti:

"Derbiyi de bayramı da galibiyeti de çok özledik. 7 yıl sonra oynayacağımız bu derbiyi kazanarak bir kez daha tarihe geçmek istiyoruz. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz. Futbolcularıma güveniyorum. Sezon öncesi takımımıza yeni isimler kattık. Artık uyum sorunumuzun kalmadığını, adımızda yazdığı gibi 'birlik' olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yarın derbide alacağımız bir galibiyetiyle taçlandırmalıyız. Seyredenlerin keyif alacağı, tribünlerin dolu olduğu bir maç temenni ediyorum. Tüm Ankaralıları bu derbi bayramına davet ediyorum." 


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