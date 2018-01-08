Münih'te Ribery ve Robben bilmecesi!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turunda eşleştiği Bayern Münih'te Franck Ribery ve Arjen Robben bilmecesi yaşanıyor.
Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'in paylaştığı habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki oyuncunun ara transfer döneminde takımda kalıp kalmayacağı hâlâ belirsiz.
Gazete, Katar'da hazırlık kampında bulunan Bavyera ekibinde iki önemli yıldızın kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic'le henüz görüşmediğini belirtti.
Bayern Münih'te yıllardır forma giyen ve pek çok başarıya imza atan iki futbolcudan Ribery 34, Robben ise 33 yaşında bulunuyor. (Fanatik)