Müller'in cezası belli oldu!
UEFA, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Thomas Müller'e iki maçtan men cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde, rakibi Nicolas Tagliafico'nun kafasına tekme atan Müller'e iki maçtan men cezası verildiği kaydedildi.
29 yaşındaki Müller, Bayern Münih'in son 16 turunda Liverpool ile yapacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.
Müller bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giydi.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle