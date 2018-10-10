Müjdat Yetkiner kimdir?
Müjdat Yetkiner, yaptığı açıklamalarla son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski futbolcusu olan Müjdat Yetkiner, 429 lig maçında 23 gol atmıştır. Savunma mevkisinde forma giyen Müjdat Yetkiner'in lakabı ise Miço'dur. İşte, Müjdat Yetkiner kimdir sorusunun cevabı
Müjdat Yetkiner, 16 Kasım 1961 tarihinde dünyaya gelmiştir. Altınmızrak Spor Kulübü'nün altyapısında yetişen Yetkiner, 1980-1981-1994-1995 sezonları arasında Fenerbahçe formasını giydi.Futbolculuk döneminde taraftar arasında miço lakabı ile tanındı. 1982-1983, 1984-1985 ve 1988-1989'da lig şampiyonu olan Fenerbahçe'nin ilk on birinde yer aldı. 763 maçta oynayarak kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.Aynı şekilde Birinci Lig'de 429 kere forma giyerek bu alandaki rekora da sahip oldu.Oynadığı 429 1. lig maçında 23 gol atıp, 44 sarı, 5 kırmızı kart gördü. Kariyerindeki 15 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırdı.
Müjdat Yetkiner, toplamda 42 kere millî takıma çağrılmış olup 26 Kere A Milli, 10 kere 21 yaş altı, 6 kere de 18 yaş altı millî takım forması giydi.1995'te futbolu bırakmıştır.
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