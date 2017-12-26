Muhteşem stat bitti... 9.5 şiddetindeki depreme dayanıklı!
İzmit'te 9.5 büyüklüğündeki depreme dayanıklı yapılan Kocaeli Stadyumu'ndaki çalışmalarda sona gelindi.
Fotoğraflar: DHA
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Fotoğraflar: DHA
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Kocaeli Stadyumu'nda ikinci yarı karşılaşmalarının oynanması hedefleniyor. İzmit Alikahya Mahallesi'nde yapımına 3,5 yıl önce başlanan Kocaeli Stadyumu'nda çalışmalarda son aşamaya geçildi.
Fotoğraflar: DHA
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33 bin kişi kapasiteli, toplam 89 bin metrekare alan üzerine kurulu olan stadyum Kocaeli'nin deprem kuşağında olması nedeniyle 9.5 büyüklüğündeki depreme dayanıklı yapıldı. Stadyumda engelliler de düşünülerek özel bir bölüm tasarlandı. Engelliler için 160 koltuk ayrıldı.
Fotoğraflar: DHA
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Stadyumun çevresine 1700 araçlık otopark alanı yapılırken, çevre düzenlemesi kapsamında ağaçlar dikildi. Stadyumunun dış cephe kaplaması ise görsel açıdan İzmit'in simgesi olan pişmaniyeye benzetildi.
Fotoğraflar: DHA
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Stadyumun etrafını kaplayan şeritler pişmaniyenin yapımı sırasında çekilerek oluşan halkalara benzetildi. Stadyumda ikinci yarı futbol karşılaşmalarının oynanması planlanıyor.