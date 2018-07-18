Muhteşem Osmanlı yayınlandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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eSpor
18.07.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Muhteşem Osmanlı yayınlandı

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Muhteşem Osmanlı yayınlandı

Osmanlı temalı ilk gerçek zamanlı mobil strateji oyunu Muhteşem Osmanlı yayınlandı. Ön kayıt ve kapalı beta süreçlerinde Türk oyunculardan on binlerce olumlu inceleme alan oyunu tüm Android ve iOS cihazlarda oynayabilirsiniz.

Osmanlı İmparatorluğu üzerine kurulu olan ilk gerçek zamanlı strateji oyunu Muhteşem Osmanlı (Great Ottomans) ön kayıt sürecini başarıyla tamamlayarak yüzbinlerce oyuncuya ulaştı. İki hafta süren kapalı betasında Türk oyunculardan onbinlerce olumlu inceleme yorumu alan oyun, yüksek ölçüde beklenti yaratarak yılın en çok beklenen oyunları arasına girdi.

Yüksek kaliteli ve ilgi çekici grafiklere sahip olan Osmanlı temalı bu başarılı oyun şimdi yayında ve hükümdarlığını ilan etmek isteyen herkes tarafından ücretsiz indirilebilir.

Muhteşem Osmanlı, Google tarafından En İyi Yeni Oyunlar listesine de alındı. Türkçe oyunu ücretsiz indirmek ve oynamak için: https://app.adjust.com/cu54e3q

Muhteşem Osmanlı oynamak için 4 iyi sebep:

  1. Muhteşem Osmanlı, Türk oyunculara yönelik geliştirilen yüksek kaliteli bir stratejik savaş oyunu. Oyuncular, müttefik güçlerle birleşerek güçlü bir ittifak kurabilir, kaynak toplayarak, kalelerini geliştirerek ve güçlerini artırarak daha da büyüyebilir.
  2. Piyade, silahşörler, süvari birlikleri, koçbaşı ve tuzaklar gibi çok çeşitli asker grupları, oyunculara otantik savaş deneyimi yaşatmak için onlarca farklı şekilde kombine edilebilir. Oyuncular, farklı formasyonlar ve ordu düzenleri deneyerek, her bir eşsiz savaş senaryosuna uygun farklı stratejiler deneyebilirler ve stratejik başarının doruklarında hissettirecek muazzam kazanımlar edinebilirler.
  3. Taht Savaşları her bir Bey’in gelişim ve gücüne bağlı olarak belirlenecek. Muhteşem Osmanlı döneminde hüküm süren bir Bey olmak ister misiniz? Şimdi bu mümkün, sadece müttefiklerinizi toplamanız, büyük zaferler ve fantastik ödüller kazanma şansı için harekete geçmeniz yeterli.
  4. Kurduğunuz ittifak oyun içindeki sosyal aktivitelerin odak noktası. Bu yüzden, orduları ve taktikleri tartışabileceğiniz, uzak diyarlardan kafadar insanlarla arkadaş olabileceğiniz zengin ve değerli bir ittifaka girdiğinizden emin olun. Müttefikleriniz ile sohbet edebilmeniz ve hatta düşmanlarınıza sataşabilmeniz için gerçek zamanlı anında mesaj sistemi de oyuna eklendi.
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