Mücadelede Valencia’nın gollerini 35.dakikada Kondogbia, 45.dakikada Gonçalo Guedes, 64.dakikada Rodrigo, 74.dakikada Santi Mina ile 88.dakikada Zaza ve 90+4.dakikada Pereira attı.
Betis’in golleri ise 79.dakikada Joel Campbell, 80.dakikada Sanabria ve 84.dakikada Tello’dan geldi. Ayrıca Betis adına 55.dakikada Sergio Leon penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Alınan bu galibiyetin ardından Valencia 18 puana ulaştı ve Barcelona’nın ardından 2.sıraya yerleşti. Real Betis ise 13 puanla haftayı tamamladı.