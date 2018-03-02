Muhteşem Fener! Real Madrid'i devirdiler...

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi 24. hafta maçında, Real Madrid ile Fenerbahçe Doğuş takımları, Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. İspanyol ekibi Real Madrid ilk yarıyı Fenerbahçe Doğuş karşısında 45-40 önde kapattı.

İkinci yarı toparlanan Fenerbahçe Doğuş rakibini 83-86 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Maçın ilk çeyreği 20-20’lik skorla geçilirken devreye Real Madrid 45-40’lık üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koymaya başlayan temsilcimiz hem farkı kapattı hem de son çeyreğe 68-65 önde girdi. Büyük bir heyecana sahne olan son çeyrekte Jan Vesely, 5 faulle oyun dışında kaldı. Zeljko Obradovic’in öğrencileri dış şutlardaki başarısıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve son bölümde nefes kesen mücadelenin ardından parkeden 86-83 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş’ta Kostas Sloukas 18 sayıyla maçın ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi Real Madrid’de ise Jaycee Carroll 15 sayı kaydetti ve Real Madrid adına en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. Fenerbahçe ayrıca rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi.

Fenerbahçe Doğuş’ta Son Durum

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 23 maçta 16 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, son EuroLeague karşılaşmasında Milano’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı ve mücadeleden 89-70 galip ayrıldı. Bu maçta Jason Thompson 15 sayı, Kostas Sloukas 13 sayı ve 6 asist, Brad Wanamaker ise 11 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile oynadı. Sarı lacivertliler, Real Madrid karşılaşmasının ardından özel uçakla İstanbul’a dönecek ve 4 Mart Pazar günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Galatasaray Odeabank mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.

Fenerbahçe Doğuş’ta, Milano maçı öncesinde sakatlık yaşayan Luigi Datome takım idmanlarına başladı. Sarı-lacivertlilerde, sakatlık sorunu yaşayan sporcu bulunmuyor.

Maç Önü Notları – Fenerbahçe Doğuş:

Koç Obradovic bu sezon 12 farklı ilk beş kullandı. Hiçbir oyuncu tüm maçlara ilk beşte başlamadı. Kostas Sloukas, EuroLeague’de kullandığı son 21 serbest atışta da isabet buldu. Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de son 10 serbest atışında da isabet kaydetti. James Nunnally, son 13 EuroLeague mücadelesinde de en az bir 3 sayılık atış isabeti kaydetti. Marko Guduric’in son sekiz EuroLeague maçında da en az bir 3 sayılık basketi var. Ali Muhammed, son 10 EuroLeague karşılaşmasının dokuzunda en az bir 3 sayılık atışta isabet buldu. Brad Wanamaker, bu sezon maç başına 1.6 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde ilk sırada.

James Nunnally, %56.1’lik üç sayılık isabet oranıyla EuroLeague genelinde birinci. Luigi Datome, faul çizgisinde %90.58’lik isabet yüzdesi yakaladı ve EuroLeague tarihinin en iyi beşinci oyuncusu. Brad Wanamaker, EuroLeague kariyerinde 1.48 top çalma ortalaması yakaladı ve tüm aktif oyuncular arasında lider. James Nunnally, EuroLeague kariyerinde yakaladığı %50 üç sayı isabet oranıyla tüm aktif oyuncular arasında ilk sırada bulunuyor.

Real Madrid Hakkında

Avrupa basketbol tarihinin en başarılı takımlarından biri olan Real Madrid, müzesinde 9 Euroleague, 4 Saporta Kupası, 1 Eurocup, 1 Koraç Kupası ve 5 Kıtalararası Kupa şampiyonluğu bulunduruyor. Rakibimiz, ülkesi İspanya’da da 33 Lig, 27 İspanya Kupası, 4 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti. Rakibimizin kadrosunda Emiliano Rodriguez, Clifford Luyk, Wayne Brabender, Walter Szczerbiak, Juan Antonio Corbalan, Drazen Petrovic, Arvydas Sabonis, Dejan Bodiroga, Felipe Reyes ve son olarak Sergio Llull gibi efsanevi isimler yer aldı.

Real Madrid, EuroLeague’de iyi bir sezon geçirse de; Final Four’daki ilk maçında Fenerbahçe’ye yenilerek 10. EuroLeague şampiyonluğu hedefine ulaşamadı. EuroLeague organizasyonunun yeni formatında normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle lider bitiren Madrid, Aralık ve Şubat ayları arasında dokuz maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Real, son maçında ise Barcelona Lassa, Olympiacos, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş gibi ekipleri mağlup etmeyi bildi. Play-off’ta Darüşşafaka ile eşleşen Real Madrid, İspanya’daki ikinci mücadeleyi kaybederek saha avantajını kullanamadı. Ancak İstanbul’daki iki karşılaşmada Luka Doncic ve Gustavo Ayon’un yıldızlaşmasıyla birlikte Real Madrid, rakibini 3-1 ile geçti ve Final Four’a yükseldi. Sergio Llull, kariyerinde ilk kez normal sezon MVP’si seçilirken; Real Madrid, Final Four’da önce Fenerbahçe’ye (84-75), ardından da CSKA’ya (94-70) kaybederek dördüncü sırada kaldı. Real Madrid, İspanya Kupası’nı müzesine götürürken, ACB’de de normal sezonu lider tamamlamasına rağmen finali Valencia’ya 3-1’lik seriyle kaybetti.

Real Madrid’de Son Durum

2011 yılından bu yana Pablo Laso tarafından çalıştırılan Real Madrid, bu sezon sakatlık sorunlarıyla boğuşmak zorunda kaldı. Rakibimizde Sergio Llull ve Ognjen Kuzmic sakatlıkları nedeniyle halen forma giyemiyor. Gustavo Ayon ve Anthony Randolph ise iyileşti ve takıma dahil oldu. Rakibimizin kadrosunda 1999 doğumlu Luka Doncic’in yanı sıra Felipe Reyes, Walter Tavares, Rudy Fernandez, Fabien Causeur, Facundo Campazzo, Jeffery Taylor, Trey Thompkins, Jaycee Carroll, Jonas Maciulis, Chasson Randle, Santi Yusta ve Dino Radoncic de yer alıyor.

Real Madrid, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 23 maçta 14 galibiyet elde etti. Rakibimiz, CSKA Moskova ve Olympiacos’a kaybettikten sonra, Barcelona’yı deplasmanda 74-101 yenerek kötü gidişe dur dedi. Barcelona maçında Jaycee Carroll 18, Anthony Randolph ise 16 sayı üretti. Arjantinli guard Facundo Campazzo ise 11 sayı, 9 asist, 3 top çalma ve 3 ribaund ile yıldızlaştı.

Laso’nun öğrencileri, İspanya Ligi ACB’de bu sezon oynadığı 20 maçta 18 galibiyet elde etti ve en yakın rakibinin dört galibiyet önünde lider durumda bulunuyor. Real Madrid, son lig karşılaşmasında Iberstar Tenerife’yi 89-76 yendi. Rakibimiz, ligdeki iki yenilgisini ise Barcelona’ya karşı kendi sahasında 80-84 ve deplasmanda MoraBanc Andorra önünde 89-87 ile aldı.

Maç Önü Notları – Real Madrid



Jaycee Carroll Nisan 2014’ten bu yana hiçbir Euroleague maçını kaçırmadı ve Real Madrid formasıyla 121 karşılaşmaya çıktı. Son Euroleague MVP’si olan Sergio Llull, yaz döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle parkelerden halen uzak. Ognjen Kuzmic de sol dizindeki çapraz bağ kopmasıyla uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Gustavo Ayon omuz sakatlığını atlattı ve 5. haftadan beri ilk defa Barcelona karşısında forma giydi. Real Madird antrenörü Pablo Laso bu sezon Euroleague’de 14 farklı ilk 5 kullandı ve hiçbir oyuncu her maça başlamadı. Jaycee Carroll, EuroLeague’de son 38 serbest atışının tamamını sayıya çevirmeyi başardı.

Facundo Campazzo, EuroLeague’de son 22 maçın 21’inde en az bir top çalma istatistiği tutturdu. Rudy Fernandez, EuroLeague’de son 14 maçının 13’ünde en az bir 3 sayılık atış isabeti buldu. Walter Tavares, EuroLeague’de son 10 maçında da en az bir blok yapmayı başardı. Trey Thompkins son 11 EuroLeague karşılaşmasının tamamında en az bir 3 sayılık isabet bulmayı başardı. Luka Doncic verimlilik puanı açısından 23.4 ile EuroLeague’de lider durumda. Doncic ayrıca 17.2 sayı ortalamasıyla da sayı liderliğinde ikinci sırada yer alıyor. Facundo Campazzo, 1.5 top çalma ortalaması ile EuroLeague’de üçüncü sırada bulunuyor. Walter Tavares, maç başına 1.6 blok ortalaması ile EuroLeague’de ikinci sırada yer alıyor. Tavares, maç başına 2.5 hücum ribaundu ortalamasıyla EuroLeague’de beşinci sırada.

Gustavo Ayon yakaladığı %69,8 iki sayılık isabet oranı ile geçtiğimiz sezonun EuroLeague’de 2 sayılık isabet yüzdesi lideriydi. Felipe Reyes 310 maç ile EuroLeague tarihinin en çok maça çıkan ikinci oyuncusu. Reyes 1691 ribaund ve 658 hücum ribaundu ile bu kategorilerde EuroLeague tarihinin en başarılı ismi. Felipe Reyes 2806 sayı ile EuroLeague tarihinin en çok sayı atan dördüncü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Reyes, üçüncü sıradaki Milos Teodosic’in sadece bir sayı gerisinde. Felipe Reyes, ayrıca 899 serbest atış isabeti ile EuroLeague tarihinin en çok isabet bulan ikinci oyuncusu. Jonas Maciulis, 250 top çalma ile EuroLeague tarihinin en çok top çalmayı başaran beşinci oyuncusu. Dördüncü sıradaki Gianluca Basile’nin 261 top çalması bulunuyor.Rudy Fernandez 232 top çalma ile EuroLeague tarihinin en çok top çalmayı başaran dokuzuncu oyuncusu. CSKA Moskova takımından Khryapa ise 241 kere top çalmayı başararak sekizinci sırada bulunuyor.