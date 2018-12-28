Muhsin Ertuğral'ın yeni adresi Maritzburg United!
Türk teknik adam Muhsin Ertuğral, Güney Afrika'nın Maritzburg United takımıyla anlaştı.
Maritzburg United Kulübü'nden yapılan açıklamada, 59 yaşındaki teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fadlu David yönetiminde geçen sezon ligi dördüncü sırada tamamlayan Güney Afrika ekibi, bu sezon 14 maçta 1 galibiyet alınca teknik direktör David ile yollarını ayırmıştı.
Muhsin Ertuğral, 2009-2010 sezonunda Sivasspor'u çalıştırmıştı.
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