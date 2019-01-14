Muhayer Oktay kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi?
Muhayer Oktay, transfer piyasasının hareketli olduğu son günlerde birçok futbolseverin gündeminde yer aldı. Futbola Almanya'da başlayan Türk asıllı oyuncu Muhayer Oktay, Milli Takım seçimini Türkiye'den yana kullanmıştı. Peki, Muhayer Oktay kimdir ve kaç yaşında? İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncu hakkında bazı bilgiler
Muhayer Oktay, 28 Nisan 1999 tarihinde Almanya'nın Hagen kasabasında dünyaya geldi. Futbola, FC Iserlohn'da başlayan Oktay, sonrasında Rot-Weiß Essen, VfL Bochum ve Fortuna Düsseldorf takımlarının altyapısında yer almıştır.
Fortuna Düsseldorf kulübünün ikinci takımında forma giyen Muhayer Oktay hakkında Türk kulüpleri için transfer iddiaları yer alıyor.
1,75 boyunda her iki ayağına da hakim olan Muhayer Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor.
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