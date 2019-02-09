Muharrem Kasapoğlu: Herkes için güzel projelerimiz var

Eryaman'daki tesiste ilk olarak müdürlük binasını gezen Bakan Kasapoğlu, TOHM Ankara Koordinatörü Ünsal Sevindik'ten tesisle ve kamp yapan sporcularla ilgili bilgiler aldı.

Bakanlık olarak bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Kasapoğlu, "Hem sporu tabana yayma hem de ulusal ve uluslararası sportif başarı için tüm ekibimizle, enerjimizle ve motivasyonumuzla bir arada çalışıyoruz. Bugün de bu vesileyle Ankara'daki olimpiyat hazırlık merkezimizi ziyaret ettik." dedi.

Tesiste kamp yapan milli takımlarla ve sporcularla bir araya geldiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Onların inancı ve heyecanı bizi ayrıca heyecanlandırdı ve mutlu etti. Olimpiyat hazırlık merkezlerimizdeki enerjiyi daha yüksek seviyelere taşımayı, buradaki birtakım eksik olan noktaları tamamlamayı ve buraları daha verimli bir şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu tesislerimizde gerek sporcu yetiştirme, gerekse bilimsel tabanlı çalışmaları daha da artırma niyetinde başka projelerimiz de var."

Bakanlığın projelerini de anlatan Kasapoğlu, "Bu tesisimizde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi de hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu vesileyle üçüncü ve dördüncü sınıftaki ilkokul öğrencilerimizin yüzme eğitimlerini burada aldırıyoruz. Bu noktada bine yakın öğrencimiz de bu eğitimini tamamladı. Önümüzdeki günlerde bu rakamları daha üst noktalara taşıyacağız. Amacımız Türkiye'de en azından herkesin bir spor branşıyla günlük aktivite olarak ilgilenmesi." değerlendirmesinde bulundu.



- "Amacımız herkesin sağlıklı olması"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yetenek Taraması" projesinden bahsederek, şunları söyledi:

"Bu projeyle ülkemizdeki çocuklarımızın okul öncesinden de başlayarak, hedefimiz bu, bir yeteneğini tespit etmek. Tespit edilen yetenek çerçevesinde de onu hem bir elit sporcu adayı ise o yönde yetiştirmek ya da ondan sonraki hayatında o sporun onun günlük aktivitesi olması yönünde ona yön vermek şeklinde tanımlayacağız bir proje. Bu çerçevede yaklaşık 1 milyon 200 bin çocuğumuzun, ilkokul öğrencimizin yetenek taramasını gerçekleştirdik. 40 bin elit sporcu havuzuna aldığımız öğrencilerimizle ilgili detayları da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız."

Projelerinin gençler ve kendini genç hissedenlere yönelik olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Gençlik için, genç olacaklar için, bir zamanlar genç olmuşlar için, herkes için güzel projelerimiz var. Amacımız herkesin sağlıklı olması ve halkımız için, milletimiz için tüm imkanları sonuna kadar açmak, sonuna kadar sağlamak." diyerek sözlerini tamamladı.



- Sporcuları ziyaret etti



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, müdürlük binasının ardından kamp çalışmalarının yapıldığı salonlarda sporcularla bir araya geldi.

Kasapoğlu, ilk önce yüzme havuzundaki su topu sporcularının antrenmanını izleyerek, vatandaşların yüzme havuzunu kullanmaları gerektiğine dikkati çekti.

Boks Ankara TOHM sporcularının ve Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı'nın antrenmanlarını takip eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra sporcularla ve antrenörlerle fotoğraf çektirdi.

Bu arada, Bakan Kasapoğlu'nun oğlu Ahmet Eymen, atış poligonunda antrenör eşliğinde atışlar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemelerinin ardından TOHM içinde bulunan Sağlık Daire Başkanlığında gerçekleştirilen basına kapalı toplantıya katıldı.