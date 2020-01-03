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GeriFutbol Muhammet Özkal resmen Denizlispor'da! 4.5 yıllık imza...
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

Muhammet Özkal resmen Denizlispor'da! 4.5 yıllık imza...

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Muhammet Özkal resmen Denizlispor'da! 4.5 yıllık imza...

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyen stoper Muhammet Özkal’ı kadrosuna kattı.

Ara transfer çalışmalarına başlayan Denizlispor ilk takviyeyi savunmaya yaptı.

Körfezspor’da profesyonel olarak bu sezon Bodrumspor’da 13 maçta forma giyen 20 yaşındaki Muhammet, Sportif Direktör Burak Özsaraç’ın katıldığı törenle kendisini 4.5 yıllığına Denizlispor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan genç oyuncu, yeşil-siyahlı ekibe transferinin gerçekleştiği için mutlu olduğunu, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Muhammet Özkal resmen Denizlisporda 4.5 yıllık imza...

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