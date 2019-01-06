Muhammet Demir: "Robinho'suz da kazandık"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMuhammet Demir: "Robinho'suz da kazandık"
GeriFutbol Muhammet Demir: "Robinho'suz da kazandık"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
06.01.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Muhammet Demir: "Robinho'suz da kazandık"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muhammet Demir: "Robinho'suz da kazandık"

Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Muhammet Demir, ilk yarı değerlendirmesinden, ikinci yarıdaki hedeflere, Robinho'nun ayrılışından, milli takıma kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanırken iyi bir çıkış yakaladıklarına değinen Demir, "İlk yarıyı sondan başlayarak söyleyeyim güzel tamamladık. Bir Galatasaray yenilgisi olabilir ama bizim için son haftalar gayet iyi geçti. Bulunduğumuz pozisyondan gayet memnunuz. Ligin ikinci yarısında daha yukarılara nasıl çıkabiliriz, ona bakacağız" diye konuştu. 

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Formasına uzak kaldığı dönemde motivasyonunun düştüğünü ve şu anda form yakaladığına vurgu yapan forvet oyuncusu, "Uzun zamandır oynamıyordum. Gerek sakatlıklar, gerekse bazı problemler yaşadım. Ama bunları atlattım. Her oyuncu oynadıkça açılır ama forvet oyuncuları biraz daha farklıdır. Gol atması, oyuna adapte olması açısından oynaması önemlidir. Ben de adapte oldukça kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

"ROBİNHO İYİ BİR OYUNCU İYİ BİR KARAKTERDİ"

Demir, Süper Lig'in ikinci yarısında Medipol Başakşehir forması giyecek olan eski takım arkadaşı Robinho için de, "Kendi adıma herhangi bir problem görmüyorum. Takım olarak Robinho'lu ve Robinho'suz kazandık. Gerçekten iyi bir oyuncu ve iyi bir karakterdi. Her şeyden önce çalışkan bir oyuncuydu. Birçok özelliğine açıkçası hayranım. Büyük takımlarda oynamış çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ona bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Biz de çok iyi bir takımı. Onun yerini dolduracak çok arkadaşımız var.  Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. Yeni transferlerimiz de gelecek ve çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 220Sevilla - Atletico Madrid
    3
    2,5Üst
    1,95
    5752kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

"HER TÜRK FUTBOLCU MİLLİ TAKIMDA OLMAYI İSTER" 

Milli takım forması giymek için form yakalaması gerektiğini belirten Demir, "Ülkesini ve bayrağını seven her Türk futbolcusu milli takımda olmayı ister. Bunun cevabı bellidir. Bunun için şu an erken olduğunu düşünüyorum. Milli maçlara daha var. Ben de form tuttukça, iyi bir form yakaladıktan sonra ülkeme, milli takıma hizmet etmek isterim. Öyle olursa ne büyük bir şeref" şeklinde konuştu.

"ONLAR İÇİN MUTLU OLUYORUM, ORADA OLAMADIĞIM İÇİN İSE MUTSUZUM"

Milli takımda bir çok arkadaşının forma giymesinden dolayı mutlu olduğuna değinen Demir, "Bir çoğu benim takım arkadaşım. Alt yapılardan ve milli takımlardan bir çok oyuncu arkadaşım. Hepsini çok çok beğenerek izliyorum. Bence güzel bir yapılanma var ve bu yapılanmanın içinde tabii ki olmak isterim. Hem onlara hem takıma desteğim olur. Onlar için ayrıca mutlu oluyorum, orada olamadığım için de ayrıca mutsuz oluyorum. Bunu en kısa zamanda telafi etmek isterim. Bunun için de elimden geleni yapacağım" dedi.  

"KENDİM İÇİN BELİRLEDİĞİM BİR GOL SAYISI VAR"

Ligin sonuna kadar elinden gelenin en iyisini vermeye gayret göstereceğini söyleyen Demir, "Hayatım boyunca 'şu kadar gol atarım' diye bir sayı hiçbir zaman vermedim. Kendi içimde belirlediğim bir sayı ve bir düşünce var. Ama atabildiğim kadar gol atmayı ve takıma faydalı olmayı düşünüyorum. İnşallah kazasız belasız elimden geleni yaparım" açıklamasını yaptı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Muhammet Demir: "Robinho'suz da kazandık"

Final biletleri satışta!

Avrupa'nın en değerlisi belli oldu!

Tzavellas: 'Yunan hocalar daha iyi, demedim'