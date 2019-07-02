Muhammet Demir resmen Başakşehir'de!
Medipol Başakşehir, Sivasspor forması giyen Muhammet Demir ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, Muhammet Demir'i renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü’nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir’e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
İstanbul ekibi transferi Twitter'dan paylaştığı video ile duyurdu.
İşte o paylaşım:
✍🏻 🤝🏻— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 2 Temmuz 2019
➡️ #YeniVizyonAynıHedef pic.twitter.com/yuhYX7J7z6
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