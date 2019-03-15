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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
15.03.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Muhammed Şengezer Lille radarında

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Muhammed Şengezer Lille radarında

3 büyüklerin radarında olan Bursaspor’un genç kalecisi Muhammed Şengezer için yine Fransızlar elini çabuk tuttu. Sezon başında sağ bek Mehmet Zeki Çelik’i sessiz sedasız transfer eden Lille, Muhammed’i de lig biter bitmez renklerine bağlayacak.

Bursaspor altyapısında yetişen Mehmet Zeki Çelik’i İstanbulspor’daki performansının ardından 2.5 milyon Euro’ya renklerine bağlayan Lille, Türkiye pazarındaki yıldız avına devam ediyor... Önceki sezon ligde ilk maçına çıkan Bursaspor’un genç kalecisi Muhammed Şengezer, Harun Tekin Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra bu sezon parlamaya başladı. Birinci kaleci olarak gösterilen Okan Kocuk’u dahi pek çok maçta kesen 22 yaşındaki Muhammed, 3 büyüklerin radarına girmişti. Ancak Lille yine elini çabuk tuttu. Uzun süredir 1.92’lik genç file bekçisini takip eden Fransız kulübünün, Bursaspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Lille, sezon biter bitmez Muhammed’i renklerine bağlayacak. Kulislerde konuşulan rakam ise 5 milyon Euro’nun üzerinde.

Milli Takım’ın gözü onda

Türkiye Milli Takımı’nın tüm altyaş kategorilerinde görev yapan Muhammed, şimdi de A Milli olmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş’in de 22 yaşındaki başarılı kaleciyi yakından takip ettirdiği ve bu ay oynanacak maçlarda olmasa bile orta vadede kadroya çağıracağı öğrenildi.

Bursaspor Futbol Akademisi A Takım'a oyuncu çıkarmaya devam ediyor... "Bursa: Bir Futbol Şehri" belgeseli... (VİDEO)

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