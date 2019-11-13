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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Muhammed Salah'a özel tedavi! Antrenmanda...

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Manchester City maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosunda çıkarılan Muhammed Salah, bir an önce iyileşmek için özel bir ayakkabı giyiyor.

Spor Arena Dış Haberler | Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Mısır milli takımının kadrosundan çıkarılan Muhammed Salah, takım arkadaşlarını yalnız bırakmıyor.

Yıldız oyuncu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında 14 Kasım'da Kenya ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren takımın idmanına katıldı.

Antrenmana gelerek arkadaşlarına moral even Muhammed Salah'ın ayağındaki koruyu bot dikkatlerden kaçmadı. Salah, bir an önce iyileşerek ligde oynanacak Crystal Palace maçında sahada olmak istiyor.

Yetenekli isim, 14 Kasım Perşembe günü Kenya ve 18 Kasım Pazartesi günü Komorlar ile oynanacak grup maçlarında forma giyemeyecek.

Muhammed Salah, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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Muhammed Salaha özel tedavi Antrenmanda...

Muhammed Salaha özel tedavi Antrenmanda...

Muhammed Salaha özel tedavi Antrenmanda...

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