Muhammed Salah'a özel tedavi! Antrenmanda...
Manchester City maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosunda çıkarılan Muhammed Salah, bir an önce iyileşmek için özel bir ayakkabı giyiyor.
Spor Arena Dış Haberler | Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Mısır milli takımının kadrosundan çıkarılan Muhammed Salah, takım arkadaşlarını yalnız bırakmıyor.
Yıldız oyuncu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında 14 Kasım'da Kenya ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren takımın idmanına katıldı.
Antrenmana gelerek arkadaşlarına moral even Muhammed Salah'ın ayağındaki koruyu bot dikkatlerden kaçmadı. Salah, bir an önce iyileşerek ligde oynanacak Crystal Palace maçında sahada olmak istiyor.
Yetenekli isim, 14 Kasım Perşembe günü Kenya ve 18 Kasım Pazartesi günü Komorlar ile oynanacak grup maçlarında forma giyemeyecek.
Muhammed Salah, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
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