MUHAMMED ALİ DE KAYBETMİŞTİ

Londra düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaratan Usain Bolt, düzenlediği basın toplantısında pişmanlık yaşamadığını belirtti.

100 ve 200 metrelerde dünya rekorunu elinde bulunduran Bolt, ''Bir şampiyonanın kariyerimde çok şey değiştireceğini düşünmüyorum. Muhammed Ali de son kavgasını kaybetmişti. Kendime yıllardır güveniyorum. İyi yıllarımda da kötü yıllarımda da'' sözlerini kullandı.

KARİYERİMİ DEĞİŞTİRMEZ

Son katıldığı şampiyonanın kendisi adına bir etki yaratmayacağını savunan Jamaikalı atlet, ''Bir şampiyona, bir yarış, kariyerim boyunca bu spor için yaptıklarımı asla değiştirmez'' dedi.