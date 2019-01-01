Muğdat kıymete bindi! Galatasaray...
Galatasaray'ın bu sezonki transferi kıymete bindi.
Transfer çalışmaları kapsamında Muğdat'ı tekrar takımda görmek isteyen Akhisarspor, Galatasaray'ın kararını bir an önce vermesini bekliyor.
Yönetim bu transferin gerçekleşmesi için Sarı-Kırmızılı kulüple görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim menajerlerin önerdiği Ankaragücü'nden Bifouma'ya ise soğuk yaklaşıyor. (Takvim)
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