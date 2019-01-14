Muğdat Çelik Rizespor'u reddetti
Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Muğdat Çelik, Çaykur Rizespor'dan gelen teklifi reddetti.
Rizespor istedi, Muğdat Çelik ‘hayır’ dedi! G.Saray’ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Muğdat Çelik’e, Rizespor talip oldu.
Okan Buruk’un çalıştırdığı Karadeniz ekibi, Muğdat’ı kadrosuna katmak istedi ve Galatasaray’a resmi teklifini de iletti.
Sözleşmesi sezon sonu biten Muğdat’a gelen bu teklife yeşil ışık yakıldı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, “Burada kalmak istiyorum” deyip teklifi reddetti.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle