Muğdat Çelik idolünü açıkladı: Hasan Şaş...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMuğdat Çelik idolünü açıkladı: Hasan Şaş...
GeriFutbol Muğdat Çelik idolünü açıkladı: Hasan Şaş...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
13.07.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Muğdat Çelik idolünü açıkladı: Hasan Şaş...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğdat Çelik idolünü açıkladı: Hasan Şaş...

Muğdat, "O bir idol. Onun kadar olamayız. İnşallah onun kadar kariyerli olursak, ne mutlu bana" dedi.

Galatasaray’ın yeni transferi Muğdat Çelik, İsviçre kampında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı ekibe katıldığı için mutluluğunu dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Hayalim gerçek oldu. Akhisar’dan ayrılırken transfer teklifleri oldu. Galatasaray’ın teklifi daha cazip geldi. İyi ki gelmişim. Arkadaşlık ortamı, hocalar, müthiş bir çalışma ortamı var. İnşallah burada başarılı olmak istiyorum" dedi.

"İYİ BİR ARKADAŞLIK ORTAMI VAR"

Takımdaki birçok isimle rakip olarak Süper Lig’de karşılaştığını belirten Muğdat Çelik, "Tabii ki uyum sağladım. Ligde oynadığım arkadaşlarımdı çoğu, hemen kabul ettiler aralarına aldılar. İyi bir arkadaşlık ortamı var burada şu an. Kamp çok güzel geçiyor, çok iyi çalışıyoruz. Çok yoruluyoruz ama yorulmamız lazım ki sezon içinde rahatlayalım. Hocam ne kadar süre verirse, oynatırsa veya oynatmazsa ben elimden geleni yapacağım. Oynattığı her dakika için elimden geleni yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"PROFESYONEL DAVRANACAĞIZ"

Galatasaray’ın Avrupa maçları nedeniyle de yoğun bir fikstürünün olacağının hatırlatılması üzerine Çelik, "İyi dinleneceğiz, futbolcu olarak profesyonel insanlarız, kendimize bakacağız. İngiltere’de de 2-3 günde bir maç yapılıyor. Burada biz de elimizden geleni yapacağız. Yani profesyonel yaşayıp ona göre davranacağız" ifadelerine yer verdi.

"PARADAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

Hayalindeki takıma geldiğini vurgulayan Muğdat Çelik, "Paradan daha önemli şeyler var benim hayatımda. O da hayalimdeki takıma gelmekti, Galatasaray’a oldu. Paradan önemli şey bunlar. Fatih hoca gibi ekibi de çok iyi insanlar, çok iyi çalıştırıyorlar, işi çok iyi biliyorlar. Onlarla çalışmak mutluluk verici. Paraya bakmıyorum, ben parayı ikinci planda tutuyorum. Burada başarılı olmak istiyorum zaten başarı parayı getirir. Burada olmaktan çok mutluyum. Pişman değilim, iyi ki gelmişim" diyerek sözlerini sürdürdü.

"4-5 AY EKSTRA ÇALIŞTIM"

Akhisarspor’da son aylarda ekstra çalıştığını belirten Çelik, "Orada son 4-5 ay ekstra çalıştım, fitnessa girdim. Burada da aynı şeyi şimdiden yapmaya başladım Yasin hocam ile birlikte. İnşallah burada da başarılı olup elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Taraftarların kendisi için bestelediği tezahürat ile ilgili yorum yapan Muğdat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada da taraftarlar ’dat diri dat dat Muğdat’ diyorlardı, burada da desinler sıkıntı yok. Kendime güveniyorum, onda bir sıkıntı yok ben hareketliliğimle eksiklerimi kapatmaya çalışırım. Daha seriyim. Sistem gereği ikili forvet oynarsak forvetin yanında oynamaktan zevk alıyorum, orada daha çok istiyorum. Bu 4-3-3 olur hocam nasıl karar verir onun bileceği bir iş. Sağda da solda da oynarım, ortada ilerde fark etmez yani."

"TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

2012-13 sezonunda 2’nci Lig’de 24 gol ile gol kralı olduğunun hatırlatılması üzerine ise Muğdat Çelik, "Evet, o dönem bayağı atmıştık. İnşallah burada da devamı gelir, atarız. Kaç gol atacağımı bilemem ama takımıma ne kadar katkı sağlayabilirsem, benim için o önemli" dedi. 

"DAHA ÖNCEDEN TANIŞTIĞIM İSİMLER VAR"

Şu anda Galatasaray’da forma giyen isimlerden kimleri daha önceden tanıdığı sorusuna yanıt veren Muğdat Çelik, "Olcan Adın’la oynadık Akhisar’da, onun da Selçuk (İnan) abiyle arası iyi. Onunla oradan bir tanışıklığımız var. Ahmet Çalık var, Gençlerbirliği altyapısından tanıdığımız, Serdar Aziz var maçlardan tanıyoruz. Yabancılarla da yavaş yavaş tanışmaya başladık" diye konuştu.

"HASAN ŞAŞ BİR İDOL"

Muğdat isminin nereden geldiğini açıklayan 28 yaşındaki oyuncu, "Mersin’de Muğdat Camisi var, annem hastalanınca oraya götürmüş. Oradaki kadının biri illa Muğdat olsun demiş, öyle oldu" ifadelerini kullandı. 

Tarzının Galatasaray’ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş’a benzetilmesine değinen Muğdat, "O bir idol. Onun kadar olamayız. İnşallah onun kadar kariyerli olursak, ne mutlu bana" dedi.

"NASİP OLDU, GALATASARAY’A GELDİK"

14 yıllık futbolculuk serüvenini anlatan 28 yaşındaki oyuncu, "En alttan geldim. Gençlerbirliği’ne gittim ilk başladığımda, altyapıya 14 yaşında transfer oldum. Bülent hoca gelmişti o zaman, beni o A takıma çıkartmıştı ama kendisi ayrıldıktan sonra beni de gönderdiler kiralık olarak Kastamonu’ya. Kastamonu’dan Bugsaşspor’a, Bugsaşspor’dan Çankırı’ya, Çankırı’dan Batman Petrol’e, Batman Petrol’den Nazilli’ye, yani hep 3’üncü Lig, 2’nci Lig’de oynadım. Nazilli’den sonra bir şampiyonluk yaşadık, oradan Balıkesir’e gittik 1’inci Lig’e, orada da bir şampiyonluk yaşadık ve Süper Lig’e çıktık. Orada Cihat hocayla birlikteydik, kendisi Akhisar’a gidince beni de yanına aldı. Oradan da Galatasaray’a geldik, nasip oldu. Sizin aracılığınızla bütün hocalarıma da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"BEN ÇALIŞACAĞIM, TAKDİR HOCANIN"

Sarı kırmızılı ekipte forma giyme şansını da değerlendiren Muğdat Çelik, elinden geleni yapacağını söyledi. Galatasaraylı futbolcu, "Çalışacağım ben, elimden geleni yapacağım. Takdir artık hocaya kaldı, ben elimden geleni yapıp sonuna kadar çalışacağım. Galatasaray gibi Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinde oynamak ayrıcalıktır. Burada forma aslanın ağzında değil, midesinde. O yüzden çok çalışıp, mücadele edip, oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"EN ÜST NOKTAYA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Galatasaray ile yeni sezonda en üst noktaya kadar gitmek istediğine vurgu yapan Muğdat Çelik, açıklamalarını şöyle noktaladı: "Şampiyonlar Ligi olmazsa, UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olur inşallah. Gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz."

En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Son dakika! Galatasaray'da bir ayrılık daha! O da gitti...  

Finalin iddaa oranları açıklandı! Maçın favorisi...

R

Eski Dünya Kupaları'na Ne Kadar Hakimsin?