Muğdat Çelik idolünü açıkladı: Hasan Şaş...

Galatasaray’ın yeni transferi Muğdat Çelik, İsviçre kampında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı ekibe katıldığı için mutluluğunu dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Hayalim gerçek oldu. Akhisar’dan ayrılırken transfer teklifleri oldu. Galatasaray’ın teklifi daha cazip geldi. İyi ki gelmişim. Arkadaşlık ortamı, hocalar, müthiş bir çalışma ortamı var. İnşallah burada başarılı olmak istiyorum" dedi.



"İYİ BİR ARKADAŞLIK ORTAMI VAR"



Takımdaki birçok isimle rakip olarak Süper Lig’de karşılaştığını belirten Muğdat Çelik, "Tabii ki uyum sağladım. Ligde oynadığım arkadaşlarımdı çoğu, hemen kabul ettiler aralarına aldılar. İyi bir arkadaşlık ortamı var burada şu an. Kamp çok güzel geçiyor, çok iyi çalışıyoruz. Çok yoruluyoruz ama yorulmamız lazım ki sezon içinde rahatlayalım. Hocam ne kadar süre verirse, oynatırsa veya oynatmazsa ben elimden geleni yapacağım. Oynattığı her dakika için elimden geleni yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"PROFESYONEL DAVRANACAĞIZ"



Galatasaray’ın Avrupa maçları nedeniyle de yoğun bir fikstürünün olacağının hatırlatılması üzerine Çelik, "İyi dinleneceğiz, futbolcu olarak profesyonel insanlarız, kendimize bakacağız. İngiltere’de de 2-3 günde bir maç yapılıyor. Burada biz de elimizden geleni yapacağız. Yani profesyonel yaşayıp ona göre davranacağız" ifadelerine yer verdi.



"PARADAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"



Hayalindeki takıma geldiğini vurgulayan Muğdat Çelik, "Paradan daha önemli şeyler var benim hayatımda. O da hayalimdeki takıma gelmekti, Galatasaray’a oldu. Paradan önemli şey bunlar. Fatih hoca gibi ekibi de çok iyi insanlar, çok iyi çalıştırıyorlar, işi çok iyi biliyorlar. Onlarla çalışmak mutluluk verici. Paraya bakmıyorum, ben parayı ikinci planda tutuyorum. Burada başarılı olmak istiyorum zaten başarı parayı getirir. Burada olmaktan çok mutluyum. Pişman değilim, iyi ki gelmişim" diyerek sözlerini sürdürdü.



"4-5 AY EKSTRA ÇALIŞTIM"



Akhisarspor’da son aylarda ekstra çalıştığını belirten Çelik, "Orada son 4-5 ay ekstra çalıştım, fitnessa girdim. Burada da aynı şeyi şimdiden yapmaya başladım Yasin hocam ile birlikte. İnşallah burada da başarılı olup elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.



"KENDİME GÜVENİYORUM"



Taraftarların kendisi için bestelediği tezahürat ile ilgili yorum yapan Muğdat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada da taraftarlar ’dat diri dat dat Muğdat’ diyorlardı, burada da desinler sıkıntı yok. Kendime güveniyorum, onda bir sıkıntı yok ben hareketliliğimle eksiklerimi kapatmaya çalışırım. Daha seriyim. Sistem gereği ikili forvet oynarsak forvetin yanında oynamaktan zevk alıyorum, orada daha çok istiyorum. Bu 4-3-3 olur hocam nasıl karar verir onun bileceği bir iş. Sağda da solda da oynarım, ortada ilerde fark etmez yani."



"TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"



2012-13 sezonunda 2’nci Lig’de 24 gol ile gol kralı olduğunun hatırlatılması üzerine ise Muğdat Çelik, "Evet, o dönem bayağı atmıştık. İnşallah burada da devamı gelir, atarız. Kaç gol atacağımı bilemem ama takımıma ne kadar katkı sağlayabilirsem, benim için o önemli" dedi.



"DAHA ÖNCEDEN TANIŞTIĞIM İSİMLER VAR"



Şu anda Galatasaray’da forma giyen isimlerden kimleri daha önceden tanıdığı sorusuna yanıt veren Muğdat Çelik, "Olcan Adın’la oynadık Akhisar’da, onun da Selçuk (İnan) abiyle arası iyi. Onunla oradan bir tanışıklığımız var. Ahmet Çalık var, Gençlerbirliği altyapısından tanıdığımız, Serdar Aziz var maçlardan tanıyoruz. Yabancılarla da yavaş yavaş tanışmaya başladık" diye konuştu.



"HASAN ŞAŞ BİR İDOL"



Muğdat isminin nereden geldiğini açıklayan 28 yaşındaki oyuncu, "Mersin’de Muğdat Camisi var, annem hastalanınca oraya götürmüş. Oradaki kadının biri illa Muğdat olsun demiş, öyle oldu" ifadelerini kullandı.



Tarzının Galatasaray’ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş’a benzetilmesine değinen Muğdat, "O bir idol. Onun kadar olamayız. İnşallah onun kadar kariyerli olursak, ne mutlu bana" dedi.



"NASİP OLDU, GALATASARAY’A GELDİK"



14 yıllık futbolculuk serüvenini anlatan 28 yaşındaki oyuncu, "En alttan geldim. Gençlerbirliği’ne gittim ilk başladığımda, altyapıya 14 yaşında transfer oldum. Bülent hoca gelmişti o zaman, beni o A takıma çıkartmıştı ama kendisi ayrıldıktan sonra beni de gönderdiler kiralık olarak Kastamonu’ya. Kastamonu’dan Bugsaşspor’a, Bugsaşspor’dan Çankırı’ya, Çankırı’dan Batman Petrol’e, Batman Petrol’den Nazilli’ye, yani hep 3’üncü Lig, 2’nci Lig’de oynadım. Nazilli’den sonra bir şampiyonluk yaşadık, oradan Balıkesir’e gittik 1’inci Lig’e, orada da bir şampiyonluk yaşadık ve Süper Lig’e çıktık. Orada Cihat hocayla birlikteydik, kendisi Akhisar’a gidince beni de yanına aldı. Oradan da Galatasaray’a geldik, nasip oldu. Sizin aracılığınızla bütün hocalarıma da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"BEN ÇALIŞACAĞIM, TAKDİR HOCANIN"



Sarı kırmızılı ekipte forma giyme şansını da değerlendiren Muğdat Çelik, elinden geleni yapacağını söyledi. Galatasaraylı futbolcu, "Çalışacağım ben, elimden geleni yapacağım. Takdir artık hocaya kaldı, ben elimden geleni yapıp sonuna kadar çalışacağım. Galatasaray gibi Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinde oynamak ayrıcalıktır. Burada forma aslanın ağzında değil, midesinde. O yüzden çok çalışıp, mücadele edip, oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"EN ÜST NOKTAYA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"



Galatasaray ile yeni sezonda en üst noktaya kadar gitmek istediğine vurgu yapan Muğdat Çelik, açıklamalarını şöyle noktaladı: "Şampiyonlar Ligi olmazsa, UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olur inşallah. Gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz."

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