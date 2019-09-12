Muğdat Çelik depremi! İlk yarıyı kapattı...
Gazişehir'de yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı.
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir'de yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı.
Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Muğdat, bu sezon başı Gaziantep ekibiyle sözleşme imzalamıştı.
Muğdat 6 ay futbol oynayamayacak.
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