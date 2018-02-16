Mucizenin adı Hanna Oeberg
İsveçli Hanna Oeberg, kariyerinin ilk olimpiyat heyecanını 2018 Pyeongchang’ta yaşadı.
İsveçli Hanna Oeberg, kariyerinin ilk olimpiyat heyecanını 2018 Pyeongchang’ta yaşadı.
22 yaşındaki biatletin rakipleri güçlü ve tecrübeliydi. Olimpiyat başaldığında katıldığı 7.5km sprint (7.) ile 10km takip (5.) yarışlarında kürsüye yaklaşsa da madalya çıkaramadı.
Ancak Hanna’nın direnişi işe yaradı, dünkü 15km bireyselde, hem de, sprit ile takip yarışlarının altın madalyalı ismi Laura Dahlmeier’i geride bırakarak mutlu sona ulaştı. Yerde ve ayakta yapılan 20 atışın tamamında isabet kaydeden 22 yaşındaki biatlet, kayaklı koşuda da yüksek tempolu performansıyla kadınlar bireyselde olimpiyat tarihinin en genç ikinci şampiyonu oldu.
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