Muaythai milli takım baş antrenörü Avşar: 3 Avrupa şampiyonu çıkardık
Muaythai süper ligi, Halis Avşar organizatörlüğünde 25 Ocak'ta yapılacak. Avşar çalışmalar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Muaythai süper ligi, milli takım baş antrenörü Halis Avşar organizatörlüğünde 25 Ocak'ta yapılacak.
Baş antrenör Halis Avşar, "Öğrencilere spor sevgisini aşılamak, çocukların özgüvenini artırmak, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sporu sevdirmek" başlıca hedefleri olduğunu açıkladı.
Dünyada 120 ülkenin Muaythai Federasyonu'na üye olduğunu, bunlardan birinin de Türkiye olduğunu belirten Avşar, "Türk Milli Takımı olarak ülkemizi dünyanın her yerinde temsil ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan yeni döndük ve müsabakalardan 3 Avrupa şampiyonu çıkardık." ifadelerini kullandı.
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