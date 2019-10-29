Muay Thai Federasyon Başkan Vekili, Veteranlar Türkiye Şampiyonu oldu
25 – 27 Ekim 2019 tarihinde yapılan Muay Thai Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda Muay Thai'nin duayeni ve kurucularından 48 yaşındaki Federasyon Başkan vekili Hasan Yıldız, Büyük Erkek Veteranda yarışarak Türkiye Şampiyonu oldu.
Federasyon Başkan vekili Hasan Yıldız, gelecek yıllarda yapılacak veteranlar Türkiye Şampiyonasında her zaman yarışacağını belirterek "Gelecek nesillere örnek olmayı sürdüreceğiz. Spor gelecektir, hayattır. Nice başarılar kazanabilirsiniz, o yüzden asla spordan vazgeçmeyin." dedi.
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