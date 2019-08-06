Muammer Yıldırım: “A Milli Takım'a yeniden gitmek istiyorum”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMuammer Yıldırım: “A Milli Takım'a yeniden gitmek istiyorum”
GeriFutbol Muammer Yıldırım: “A Milli Takım'a yeniden gitmek istiyorum”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
06.08.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Muammer Yıldırım: “A Milli Takım'a yeniden gitmek istiyorum”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muammer Yıldırım: “A Milli Takım'a yeniden gitmek istiyorum”

Demir Grup Sivasspor’un başarılı kalecisi Muammer Yıldırım, ligin ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş maçını, kamp sürecini ve hedeflerine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Muammer Yıldırım, Bolu ve Hollanda kamplarının çok iyi geçtiğini belirterek, “Ligin ilk maçında Beşiktaş rakibimiz. Evimizde oynuyoruz. Beşiktaş büyük bir takım sonuçta ama evimizde oynuyoruz ve bu bizim için avantaj. Sezona iyi hazırlandık, kamplar iyi geçti, hazırlık maçları iyi geçti kendi adımıza. Aramıza katılacak arkadaşlarımız da var. Transfer yapmamız gerekiyor. Hocamız da bunu belirtiyor zaten. Antrenmanlar çok iyi geçti. Takım arkadaşlığı zaten burada çok iyi. Yeni gelen oyuncu hemen ilk günde kaynaşıyor. Önceki oyuncular çok iyiler ve sıcak kanlılar. Çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık ve ilk maçta rakibimiz Beşiktaş. Ondan önce Fenerbahçe ile kupa maçımız var. Bence Fenerbahçe maçı, Beşiktaş mücadelesi için çok iyi bir hazırlık maçı olacak. Bizim açımızdan iyi olacak. İnşallah Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Daha moralli girmek istiyoruz lige. 3 puanla lige başlayacağız diye umut ediyorum. Dediğimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz yukarılara oynamak”

Sivasspor’daki hedeflerini de açıklayan Muammer Yıldırım, şunları söyledi:

“Herkesin hedefi olması gerekiyor. Sivas halkı ve kulübü hedefi hak ediyor zaten. Bizim hedefimiz yukarılara oynamak. Tek tek maçlara bakıp, o maçtan çıkaracağımız en iyi puanlarla ayrılmak. Maç maç ilerleyip hedefimiz ligi yukarılarda bitirmek.”

“Hedefim yine A Milli Takım”

Yıldırım, son olarak yeniden A Milli Takım'da görev almak istediğinin altını çizerek, “A Milli Takım'ı tekrar düşünüyorum. Herkesin bir hedefi vardır ve bu hedefini devam ettirmek ister. Ben milli takımda oynadığım dönemlerde çok mutluydum. Öncelikle bulunduğum yerde iyi oynayıp tekrardan oraya gitmek istiyorum” şeklinde konuştu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Muammer Yıldırım: “A Milli Takıma yeniden gitmek istiyorum”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika: Fenerbahçe Sinan Güler ile yolları ayırdı
Muammer Yıldırım: “A Milli Takım'a yeniden gitmek istiyorum”
Teksüt Bandırma'da hedef TBSL şampiyonluğu!
Benedetto, Olympique Marsilya'da! | Transfer haberleri...