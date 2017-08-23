MStar’da çiftlik hayatı başlıyor

Netmarble Games tarafından sunulan ücretsiz dans, eğlence ve arkadaşlık oyunu MStar, 23 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan yeni güncellemesiyle şehir hayatından bunalan oyuncularına büyük bir sürpriz yapıyor ve onları çiftlik yaşamına davet ediyor. Bugüne kadar yayınlanmış en büyük güncellemelerden biri olan Çiftlik Güncellemesi ile oyuncular benzerine daha önce rastlamadıkları çiftlik ortamında dans ve müzik keyfini yaşayacaklar.

Çiftlik hayatındaki her şey bu güncellemede var

Yeni güncellemede oyuna devasa büyüklükteki çiftlik evi, çiftlik hayvanları, özel eşyalar, ilgili kıyafet ve aksesuarlar ekleniyor. Bu yamayla oyuncular, bugüne kadar alışık olmadıkları bir ambiyansta MStar keyiflerini sürdürecek.

Oyuncular, AVM’de bulabilecekleri birçok eşyayla çiftliklerini istedikleri gibi dekore edebilecek. Çiftlik evinin yanı sıra masal kulesi, yel değirmeni, su deposu, kümes gibi binalar; at, inek, koyun, horoz, ördek gibi birçok hayvan, havuç, patates, karpuz gibi sebze-meyve tarlaları, salıncak ve traktör gibi araçlarla oyuncular çiftlik hayatını birebir MStar’da yaşayacak.

Sanki gerçek hayat gibi…

Karakter yaratma ve dans oyunu kategorisinde 5 yıldır sürekli kendisini geliştiren ve içeriklerini her zaman güncel tutmayı başaran MStar, yüksek grafik kalitesi ve çok geniş eşya yelpazesiyle oyunculara gerçek hayata yakın bir deneyim sunuyor. Bu sayede MStar, başladığı günden bu yana oyuncu kitlesini artırarak kocaman bir aile haline geldi. Oyun içinde doğan arkadaşlıklar gerçek hayata taşındı ve MStar bir oyun olmanın ötesine gidip birçok kişinin hayat tarzı haline gelmeyi başardı.