MStar 5’inci yaşını kutluyor

Netmarble Games tarafından sunulan ücretsiz dans ve arkadaşlık oyunu MStar, 15 Haziran’da 5 yaşına basıyor.

Beşinci yılın şerefine yayınlanan güncellemeyle oyuna yepyeni bir mod, yeni bir sahne ve pek çok özel ödül ekleniyor. Karakter yaratma ve dans oyunu kategorisinde 5 yıldır sürekli kendisini geliştiren ve içeriklerini her zaman güncel tutmayı başaran MStar, başladığı günden bu yana oyuncu kitlesini artırarak kocaman bir aile haline geldi. Oyun içinde doğan arkadaşlıklar gerçek hayata taşındı ve MStar bir oyun olmanın ötesine gidip birçok kişinin hayat tarzı haline gelmeyi başardı.

Yeni bir mod, yeni bir sahne

Türkiye’nin her yerinden oyuncuların online olarak katıldığı MStar’ın, beşinci yılı şerefine getirdiği ilk yenilik Aksiyon Savaşı Klasik Modu. Diğer oyun modlarından farklı olarak, bu modda yön tuşları aşağıdan yukarı doğru ilerliyor ve bu modu tamamlayan iddialı dansçılar, Müzik Koleksiyonu Şanslı Kutu ile ödüllendiriliyor. MStar’a yeni eklenen Pist Sahnesi ise oyunculara dans figürlerini zirvede sergileme ve daha havalı dans videoları kaydetme imkanı tanıyor.

Beşinci yıla özel hediyeler

MStar, yıldönümü hatırası olarak hediyeler dağıtıyor. 15 Haziran günü boyunca oyuna girişlerde 5. Yıl Özel Saç Aksesuarı; 16 Haziran günü boyunca oyuna girişlerde ise 5. Yıla Özel Saksı oyuncuların posta kutularına gelecek. Ayrıca evine güzel bir 5’inci yıl hatırası eklemek isteyen oyunculara özel 5. Yıl Ayıcığı AVM’de yerini alıyor. Bunlar dışında pek çok eşya ve aksesuarda indirimler oyuncuları bekliyor.

Dans, müzik ve eğlenceyi bir arada sunan ve tüm dünyada MMO Dans kategorisinde en iyi oyunlardan bir olan MStar sayesinde siz de bambaşka bir sosyal oyun deneyimini yaşayıp gerçek arkadaşlıklar kurabilirsiniz.