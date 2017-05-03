MSI’ın parlayan yıldızı Zeitnot

28 ve 30 Nisan’daki karşılaşmalarından zaferle ayrılan milli gururumuz, 6 maçta 5 galibiyet alarak muhteşem bir seriyle grubunu lider tamamladı. Sıradaki rakipse, Tayvan’ın güçlü temsilcisi Flash Wolves oldu.

SuperMassive’de özellikle alt koridorun yıldızı Zeitnot, turnuvaya damga vuran isim olarak tüm izleyicilerin takdirini topladı. Gösterdiği performansla SuperMassive'in elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olan Zeitnot, Brezilya'da da en çok konuşulan oyunculardan biri oldu.

Bir sonraki aşama için çekilen kura sonucunda SuperMassive'in rakibi Tayvan’ın önemli takımlarından Flash Wolves oldu. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşma, 4 Mayıs Perşembe günü 21.00’da başlayacak. Bu önemli mücadele, League of Legends’ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV’den canlı olarak takip edilebilir.

SuperMassive'in Flash Wolves'a yenilmesi durumunda son bir mücadele daha olacak. Takımımız yenilirse, SuperMassive aynı turdaki diğer eşleşme olan TSM - GAM maçının mağlubu ile karşılaşacak ve MSI Grup aşamasına katılmak için son kozunu oynayacak. MSI Grup aşamasına yükseldiğimiz takdirde, gelecek için önemli bir adım atmış olacağız. Türkiye tarihinde ilk kez Yaz Mevsimi şampiyonu olacak takım Ekim ayında gerçekleşecek 2017 Dünya Şampiyonası'na direkt katılım hakkı kazanacak. Ayrıca Yaz Mevsimi finalisti aynı şampiyona için elemelere girerek, ülkemizi iki takımla temsil etmek için mücadele edecek.