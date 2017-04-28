MSI’daki rakiplerimizi tanıyalım

Her yıl farklı bölgelerde yapılan turnuva bu yıl Brezilya’da gerçekleşecek ve geçtiğimiz hafta düzenlenen Kış Mevsimi Finali’nin şampiyonu olan SuperMassive espor takımı ise, Türkiye’yi temsil etmek için gittiği Sezon Ortası Turnuvası’nın ön eleme aşaması maçlarına bu akşam başlayacak.

SuperMassive, güçlü bölge temsilcisi takımlar arasından gruptan birinci çıkmak için onlarla karşı karşıya gelecek. Toplam 6 maç oynayacaklar ve bu 6 maç sonunda gruptan çıkmamız halinde ikinci tura yükseleceğiz.

İkinci turda A Grubu’nun lideri Kuzey Amerika şampiyonu Team SoloMid takımı ile B Grubu’nun lideri ise Güneydoğu Asya şampiyonu Flash Wolves ile karşı karşıya gelecek.

Bu turda yenilsek bile yine de bir üst aşama olan üçüncü tura geçebiliyoruz. Buradaki rakibimiz ise, B Grubu kazananı ve Flash Wolves arasında oynanan mücadelenin mağlup takımı ile 5 maçlık seri maçına çıkacak. Kazanan takım MSI Grup Aşaması’na yükselecek.

28 Nisan

22.00 Rampage

00.00 Dire Wolves

02.00 Red Canids

30 Nisan

22.00 Dire Wolves

23.00 Rampage

01.00 Red Canids

Grup Aşaması’nın en iyi dört takımı beş maç üzerinden oynanacak bir fikstüre yükselecek. Şimdi ilk önce A Grubu aşamasında karşı karşıya geleceğimiz Brezilya, Okyanusya ve Japonya bölge temsilcileri olan takımları tanıyalım.

RAMPAGE - JAPONYA

Önceki yıllardaki başarılı performanslarından dolayı nişancı ve ormancı oyuncuları ile korkulması gereken disiplinli bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ligin en fazla hasar veren Ölümsüz lakaplı başarılı nişancısı YutoriMoyashi ile desteği Dara’nın alt koridorda gösterdikleri performansı gayet başarılı. Fakat SuperMassive'in alt koridoruna karşı ne derece üstünlük kurabilirler onu tahmin etmesi biraz imkansız ve zor, çünkü SuperMassive’den Zeitnot ve Dumbledoge ikilisi bu koridorda sağlam bir görüntü çiziyor. Takımımız eğer doğru şampiyon seçim ve yasaklaması yapabilirse ve aynı zamanda totemlerle haritanın görüşünü ne kadar çok açarlarsa, o kadar çok başarılı olma şansları olur diye düşünüyorum.

Takım Kadrosu

Üst koridor: Shunsuke “Evi” Murase

Ormancı: Lee “Tussle” Moon-Yong

Orta koridor: Osamu “Ramune” Ozawa

Nişancı: Yuta “YutoriMoyashi” Noguchi

Destek: Jeon “Dara” Jeong-Hoon

DIRE WOLVES - OKYANUSYA

İlk kez MSI'a katılmaları ile oluşan tecrübesiz olma etkeni bile gözümüzü korkutmalarını yok etmeyecek. Makro oyunda çok başarılı olan ve gerileme durumlarına rağmen asla mücadeleyi bırakmayan bir takımdan bahsediyoruz. Hem takımın hem de Okyanusya Ligi’nin en iyi oyuncularından biri olan Shernfire ise kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir ormancı. Okyanusya’da rekabet seviyesi çok yükseldi, bu yüzden karşı karşıya geleceğimiz maçlarda agresiflik olacağından çok eminim. Gri kurtlar yetenekli bir takım olabilir evet, ama SuperMassive de kolay lokma değil!

Takım Kadrosu

Üst koridor: Ryan “ChippyS” Short

Ormancı: Shern “Shernfire” Tai

Orta koridor: Richard “Phantiks” Su

Nişancı: Calvin “k1ng” Truong

Destek: Mitchell “Destiny” Shaw

RED CANIDS - BREZİLYA

Hem kendi evinde mücadele etmenin avantajına sahip olarak hem de yeni nişancı brTT ve orta koridor Tockers transferleri ile SuperMassive için potansiyel rakip bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Devasa bir kalabalık ile desteklenecek olmalarının yanı sıra erken/geç oyunlarda verdikleri stratejik kararlar ile oyun çevirme/yönlendirme alanında da başarılı bir takım. Bu yüzden biraz zorlanabiliriz diye düşünüyorum.

Takım Kadrosu

Üst koridor: Leonardo “Robo” Souza

Ormancı: Carlos “Nappon” Rücker

Orta koridor: Gabriel “Tockers” Claumann

Nişancı: Felipe “brTT” Gonçalves

Destek: Hugo “Dioud” Padioleau

Yedek (Orta koridor): Felipe “YoDa” Noronha

Grupta yer alan bütün takımlar kendi bölgesel liglerinde baskın ve başarılı bir performans gösterdiler. Brezilya ve Türkiye takımları yüzünden A Grubu’na Ölümcül diyorlar, çünkü bölgesel ufak takımlar olsalar da uluslararası etkinliklere birçok kez katılmış olarak tecrübeleri var. Bu tecrübeye sahip takım oyuncuları olduğunu düşünerek baktığımız zaman elemeleri kimin başarı ile geçeceğini tahmin etmek gerçekten çok zorlaşıyor. Yine de yaklaşık bir senedir bunun için hazırlanan SuperMassive karşılaşacakları maçlarda başarı elde etme konusunda gerçekten çok kararlı. Onları sonuna kadar destekliyoruz. #SUPWIN!