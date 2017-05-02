MSI'da SuperMassive fırtınası esiyor!

A Grubundaki 5 maçını da kazanan ve ilk sırayı alan SuperMassive’in bir sonraki turdaki rakibi Tayvan ekibi Flash Wolves oldu.
Temsilcimiz bu seriyi kaybetmesi halinde B grubunun birincisi ile ana etkinliğe kalmak için karşılaşacak. SuperMassive’in turnuvada gösterdiği başarı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Twitter’da #SupWin hashtagi TT listesine girerken, elde edilen başarı sonrası binlerce mesaj atıldı.
Arda Turan’dan destek
Barcelona’da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan da SuperMassive’in elde ettiği başarı sonrası yayınladığı bir video ile takıma başarılar diledi. Arda Turan, “MSI yolunda ülkemizin gururu SuperMassive’e başarılar. Sizleri çok seviyorum kazanın gelin” ifadelerini kullandı.