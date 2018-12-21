Mou'ya sürpriz talip! Inter derken...
Manchester United tarafından görevine son verilen Jose Mourinho için Inter söylentileri çıkmıştı ama okyanus ötesinden sürpriz bir talip olduğu iddia edildi!
Copa Libertadores finalinde, ezeli rakibi River Plate’e kaybeden Boca Juniors, teknik direktörleri Guillermo Schelotto ile yollarını ayırmıştı.
Geçtiğimiz günlerde adı İtalyan Antonio Conte ile anılan Arjantin'in köklü ekibinin, sürpriz bir şekilde Portekizli Jose Mourinho'ya talip olduğu iddia edildi.
'CaughtOffside' adlı internet sitesi Polonyalı kaynakları, Polonyalı kaynaklar da İtalyanlar'ı işaret ederek, teklifin ciddi olduğunu vurgulamış.
Mou'nun Avrupa'da artık bunaldığını, okyanus ötesine giderek hem kafa dinleyebileceğini, hem de Boca Juniors gibi mazisi olan bir kulüpten gelecek teklife hayır demeyeceğini belirtmişler.
Manchester United taraftarları ise Ole Gunnar Solskjaer ile mutlu. Norveçli eski futbolcularının Sir Alex Ferguson'dan kalan mirası iyi bir şekilde kullanacağını düşünüyorlar.
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