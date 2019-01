Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım'a: Baba...

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ile beraber çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Transferi için Gazişehir ile görüşen Sow, İstanbul'da Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştü. İkili birlikte poz verirken Sow, Yıldırım için "Baba" ifadesini kullandı.

Sow, fotoğrafın altına yaptığı açıklamada, "Benim için bir babasınız. Sizi büyük bir adamsınız. Her şey için, ama özellikle Fenerbahçe için yaptığınız her şey için teşekkürler." yorumunda bulundu.

#azizyildirim a father for me a good man thanks you for everything #Fenerbahçe 💛💙 pic.twitter.com/rTeBC6A4ZU