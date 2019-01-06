Moussa Sow'da son dakika! 'Hayır' dedi...
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow transferde yine gündeme geldi.
Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Moussa Sow, menajerler aracılığıyla Çaykur Rizespor’a önerildi. Ancak Karadeniz ekibinin hocası Okan Buruk net bir şekilde bu öneriyi reddetti
Geçen sezonki Bursa döneminde sakatlıklardan dolayı forma giyemeyen ve kulüpsüz olan Sow’un takıma katkı sağlamayacağını söyleyen Okan Buruk, 32 yaşındaki forveti istemedi. Bursaspor’dan ayrılan Stancu ise Gençlerbirliği ile Rizespor arasında tercih yapacak. (Fanatik)
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