Moussa Sow'a taraftardan tepki!
Bursaspor'da Kasımpaşa karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ancak vasatı aşamayıp 75. dakika yerini Kubilay'a bırakan Moussa Sow ıslıklandı.
Aldığı yenilgiler sonrası tehlikeli bölgeye yaklaşan yeşil-beyazlı ekipte performansıyla hayal kırıklığına neden olan Moussa Sow tepki aldı.
Teknik direktör Le Guen’in hafta içinde basın toplantısından “İlk 11’de oynamak için yeterli değil” dediği, ancak sahaya sürdüğü Senegalli golcü, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Kubilay Kanatsızkuş’a bırakıp oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklandı. (Bursa.com)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle