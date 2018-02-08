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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriMoussa Sow: Yüzde yüz hazır değilim
Futbol Moussa Sow: Yüzde yüz hazır değilim
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Sıradaki Haber: İş dünyası Hasan Arat’ın cenazesinde buluştu

Futbol
İHA
08.02.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Moussa Sow: Yüzde yüz hazır değilim

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Bursaspor’un tecrübeli futbolcuları Yusuf Erdoğan, John Bostock ve Moussa Sow imza gününde taraftarlarla buluştu.

Yeşil-beyazlı takımda Yusuf Erdoğan, John Bostock ve Moussa Sow, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu. Taraftarlar, imza gününe yoğun ilgi gösterirken, yüzlerce kişi sıraya girdi. Futbolcuların gelişiyle birlikte taraftarlar yeşil-beyazlı forma ve atkılarını tecrübeli futbolculara imzalattı. Ayrıca taraftarlar, yoğun ilgi gösterdikleri futbolcularla fotoğrafta çektirdi.

Erdoğan: “Akhisarspor maçı bizim için çok kritik”

Hafta sonu oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçını değerlendiren Yusuf Erdoğan, “Akhisarspor maçı, Beşiktaş müsabakasının ardından bizim için çok kritik. Üst sıralara tırmanmamız için güzel bir hedef. Bu maçın ciddiyetinin farkındayız. Maça çok iyi hazırlandık. Akhisar’dan 3 puanla dönersek, bize Avrupa kupaları yolu da açılabilir. İnşallah Bursa’ya güzel bir skorla döneriz” dedi.

“İnşallah performansım sezon sonuna kadar böyle gider”

Evlilikten sonra performansında yükseliş olduğuna dair sorulan soruya Erdoğan, şunları söyledi:

“Hanımdan Allah razı olsun, bana iyi bakıyor. İnşallah performansım sezon sonuna kadar böyle gider. Bursaspor’a layık olmaya çalışıyoruz. Herkes formasına aç. Bu da takıma yansıyor. Rekabet oldukça takımın performansı artıyor. Hepimiz üst seviyede futbolcularız. Bursaspor’da oynamak için zaten böyle olmak gerekiyor.”

“Hedefim her zaman Milli Takım”

Hedefinin her zaman A Milli Futbol Takımı olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, "O formayı giymekten çok onur ve gurur duyuyorum. Asker çocuğu olduğum içim her zaman duyguları daha çok hisseden insanım. İnşallah hocamız bize şans verir oralara layık görürse hedefimiz milli takıma gitmektir. Oraya gitmek için daha iyi performans göstereceğim" şeklinde konuştu.

Sow: “Beşiktaş’a karşı gösterdiğimiz performansın aynısını göstermeye çalışacağız”

Akhisar maçıyla alakalı konuşan Moussa Sow ise, “Kolay bir maç olmayacak. Karşımızda uzun zamandır kazanamayan takım olacak. Bizim içinde durum öyle. Beşiktaş’a karşı gösterdiğimiz performansın aynısını göstermeye çalışacağız” diye konuştu.

Yüzde yüz hazır olmadığını belirten Sow, “Akhisar maçında oynayıp oynayamayacağımı göreceğiz. Onu kararlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Bostock: “Daha ilk maçtan ateşin içerisine geldim”

Yeşil-beyazlı takımın İngiliz futbolcusu John Bostock ise, Bursaspor'da mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmaktan mutluyum. İyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Daha ilk maçtan ateşin içerisine geldim. Ama iyi bir deneyimdi. Umarım onların güzel karşılamasına sahadaki performansımla iyi bir cevap verebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

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