Moussa Sow resmen Gazişehir'de!
Gazişehir FK, Moussa Sow transferini resmen açıkladı.
Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçirdiği Moussa Sow transferini bitirdiğini açıkladı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından Sow’a özel hazırlanan bir video ile transferi duyuran Gaziantep temsilcisi, Sengalli oyuncunun sözleşme detayları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Bir dönem Fenerbahçe’de de top koşturan Sow, geçtiğimiz sene Al Ahlli Dubai takımından Bursaspor’a kiralık olarak gelmişti.
HELE BAKIN KİM GELMİŞ!
Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir FK, Moussa Sow transferini bu video ile açıkladı.
🔴⚫ HELE BAKIN KİM GELMİŞ! pic.twitter.com/CF7txGEjUk— Gazişehir FK (@GazisehirFK) 28 Ocak 2019
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