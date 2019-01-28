Moussa Sow ilk idmanına çıktı!

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan ve taraftarın yoğun ilgi gösterdiği antrenmanda yeni transfer Moussa Sow da yer aldı.

Takımla ısınma hareketlerini gerçekleştiren Sow, daha sonra antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Antrenmanı takip eden taraftarlar, meşaleler yakarak Sow'a sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta beklemedikleri şekilde, İstanbulspor karşısında puan kaybettiklerini dile getirdi.

Futbolda bu tür durumların olabileceğini kaydeden Altıparmak, "Her hafta birbirinden daha önemli maçlar oynanacak. Geçen hafta berabere kalmış olsak bile takım olarak verdiğimiz tepkiler çok iyiydi. Bizim için önemli olan da takım ruhunun oluşmasıydı. Adana deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Artık rakiplerimizle oynamaya başladık. İnşallah bundan sonra yakalayacağımız seriyle istediğimiz sıralara geleceğiz. Çünkü bizim ligimizde nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, şampiyon olmak istediklerini ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, bu bilinçle hazırlıklarına devam ettiklerini aktardı.



- Sow'a övgü



Mehmet Altıparmak, takıma yeni katılan forvet Moussa Sow ile ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Sow aramıza katıldı. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Çok uzun bir uğraştan sonra aramıza katıldı. Sow'un biraz antrenman eksikliği var. Bunu gidermek için çalışacağız. Sonra aramıza katılacak. Sow'un bizimle olması her anlamda büyük bir güç. Sow'u anlatmaya zaten gerek yok. İnşallah kendisini iyi şekilde hazırlayacağız. 1-2 hafta içerisinde de aramızda görmeye başlayacağız."

Tansferle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Altıparmak, "Bir transferle ilgili daha çalışmamız var. Ancak henüz ne olacağı, tam netlik kazanmadı. Kulübüyle ilgili bir sıkıntısı var. Onu çözebilirse bir transfer daha olacak." diye konuştu.

Altıparmak, sakatlıklarla ilgili bir soru üzerine de son 5 haftadır yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle puan kayıplarının olduğunu, yavaş yavaş tam kadro olmaya başladıklarını, artık daha canlı ve diri bir takım haline geleceklerini sözlerine ekledi.

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