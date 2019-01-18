Moussa Sow bombası! Yeni takımı...
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig'e geri dönüyor...
Golcü arayışları sürdüren Erzurumspor, hedefini Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow olarak belirledi.
Sezonun ilk yarısında forvetlerinden hiç katkı alamayan, Thy’la yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da golcü arayışları sürüyor.
Mavi-Beyazlılar’ın gündemine son giren isim ise ismi birçok Anadolu takımıyla anılan Moussa Sow oldu.
BU HAFTA BİTİYOR
Senegalli yıldızın kiralık olarak sezon sonuna kadar Erzurum’a transferi konusunda menajerlerden bir öneri geldiği bildirildi.
Teknik direktör Mehmet Özdilek’in raporu doğrultusunda bu transferde yol haritası belirleyecek olan Dadaşlar, daha önce Rashad Muhammed’i almıştı.
Sow transferinin bu hafta bitirilmesi bekleniyor. (Fanatik)
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