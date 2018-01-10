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Moussa Sow bombası! Geri döndü

Fenerbahçe'den bildiğmiz Moussa Sow, Bursaspor ile anlaşma sağladı.

Hürriyet Haber
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Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Fenerbahçe'den tanıdığımız Moussa Sow'u kiralama konusunda prensip anlaşması sağladı. Senegalli forvetin kısa süre içinde Bursa'ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi.

A Spor'un haberine göre Moussa Sow'un sözleşmesi sezon sonuna kadar geçerli olacak. Al-Ahli'de forma giyen yıldız futbolcunun takımında mutsuz olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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