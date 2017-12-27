Mourinho’ya transfer bütçesi yetmedi

LİGDE 2-2 berabere kaldıkları Burnley maçının ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, 12 puan gerisinde yer aldıkları lider Manchester City’nin transfer politikasına da göndermede bulunarak kadrolarını güçlendirmek için daha fazla bütçe ayırabilecekleri imasında bulundu.

Manchester United’ı yeniden yapılandırdıklarını belirten Mourinho, “Manchester City, savunma oyuncusu için forvet parası harcıyor. 300 milyon sterlin yetmez. Büyük kulüpler, tarihleri nedeniyle transferde cezalandırılıyor. Büyük kulüp ile büyük futbol takımı farklı şeyler” ifadelerini kullandı.

Manchester City, 120 milyon sterlini bu yaz renklerine bağladığı savunma oyuncularına olmak üzere iki sezonda 400 milyon sterlin harcadı.

Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield’i müzesine götüren Manchester United ise bonservislerine toplam 165 milyon sterlin ödediği Paul Pogba ve Romelu Lukaku’nun aralarında yer aldığı yedi futbolcu için 286 milyon sterlinlik harcama yaptı.