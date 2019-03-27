Mourinho'nun yeni adresi Fransa! PSG değil...
Fransız basını Manchester United'ın görevine son verdiği Jose Mourinho hakkında inanılmaz bir iddia ortaya attı...
Manchester United serüveni kötü sona eren Jose Mourinho'nun yeni durağı belirlendi.
Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'in haberine göre; Portekizli teknik adamın gözüne kestirdiği yeni adres ilk akla gelen kulüp yani Paris Saint Germain değil... Habere göre Mourinho Lyon ve Monaco'yu bir sonraki tercihi olarak belirledi.
Aralık ayından bu yana kulüpsüz olan Mourinho'nun Fransa 1. Lig ekiplerinden birinin başına geçmek istediği ifade edilirken bu kulüplerin Lyon ve Monaco olduğu vurgulandı.
Sezonun tamamlanmasıyla Mourinho'nun Fransa'da takım çalıştıracağı ifade edildi.
Lyon, Fransa Ligue 1'de son oynadığı maçta evinde Montpellier'i yenmişti...
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