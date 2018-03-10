Mourinho'nun keyfi yerinde! Liverpool'a ağır darbe...
İngiltere Premier Lig'de ikincilik yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester United, Liverpool'u 2-1 yendi.
İngiltere Premier Lig'de ikincilik yarışını yakından ilgilendiren maçta Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United, Old Trafford'da ağırladığı Liverpool'u 2-1 yendi.
Old Trafford'daki mücadeleye hızlı başlayan Kırmızı Şeytanlar, 14'üncü dakikada ceza sahasına soldan giren Marcus Rashford'un attığı şık golle 1-0 öne geçti.
Bu golden 10 dakika sonra yine fileleri sarsan Rashford, skoru 2-0'a taşıdı ve ilk devre de bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda fark azaltmak için daha çok risk alan Liverpool, 66'da Eric Bailly'nin kendi ağlarını bulmasıyla skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda beraberlik için bastıran Liverpool'un çabaları sonuç vermedi ve United, rakibiyle puan farkını 5'e çıkararak 65 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
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