Mourinho'nun bileti kesildi! Yerine gelecek isim...
Bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United'da, fatura Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'ya kesildi. Yerine gelecek isim de büyük ölçüde belli oldu!
İngiliz 'The Sun' gazetesi, internet sitesinden flaş bir haber paylaştı! İşte detaylar...
Eğer Manchester United sezonu ilk 4 içerisinde bitiremezse, Mourinho'nun sözleşme fesih bedeli çok da yüksek olmayacak. Yerine gelecek isim ise Tottenham'ın teknik patronu Mauricio Pochettino olacak.
Geçtiğimiz yaz Kuzey Londra ekibiyle yeni sözleşme imzalayan ve senelik 8 milyon sterlin kazanan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Tottenham ile yaz transfer dönemini hareketsiz geçirmiş ve kulislerde bu durumdan memnun olmadığı sesleri yükselmişti.
Hemen hemen her basın toplantısında takıma yeni isimlerin katılması gerektiğinden bahseden Pochettino için Kırmızı Şeytanlar'ın 40 milyon sterlin ödeyeceği iddia edildi.
Son 3 sezonu da Tottenham ile ilk 4 içerisinde bitiren Arjantinli çalıştırıcının, Manchester United'ın teklifine ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.
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