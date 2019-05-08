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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
08.05.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Mourinho'dan Valverde'ye sert eleştiri! "15 yaşındaki çocuklar..."

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Mourinho'dan Valverde'ye sert eleştiri! "15 yaşındaki çocuklar..."

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra boşta olan ve yayıncı kuruluşa önemli maçları yorumlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Barcelona'nın ağır yenilgisi sonrası Ernesto Valverde'ye yüklendi.

Camp Nou'da 3-0 kazanan Barcelona'nın turu geçeceğine herkes emindi. İlk yarı 1-0 bitince Liverpool taraftarlarının umutları da iyice azalmaya başlamıştı.

Wijnaldum'un ikinci yarının ilk 10 dakikası içinde attığı goller skoru 3-0 yapınca heyecan da zirve yapmıştı. Ama dördüncü golün oluş biçimi herkesi şaşırtırken, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam Jose Mourinho tüm suçu Ernesto Valverde'ye attı:

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"O golü 14-15 yaşındaki çocukların maçında görseniz, o an uyudular, mental olarak hazır değiller dersiniz. Öğrenmeye açıklardır, anlatırsınız ve bir daha böyle hata yapmamalarını beklersiniz."

"Ama burada dünyadaki en iyi oyunculardan, en sağlam karakterlerden bahsediyoruz. Böyle bir şey kabul edilemez."

"Devre arasında, eğer Liverpool 2-0'ı yakalarsa stadyumdaki atmosfer çok farklı olacak ve Barcelona için şartlar iyice zorlaşacak diye söylemiştim."

"Fakat Barcelona bu tip maçları çok oynamış bir takım. Şampiyonlar Ligi finalleri, yarı finaller, Real Madrid maçları... 3-0'lık avantajı kaybedip 4-0 yenilen ve elenen bir takımı ben açıklayamıyorum."

"Böyle bir şeyi ileride benim başında olduğum bir takımın yaşayabileceğini düşünemiyorum, bu sonuca hiçbir gerekçe gösteremem."

"Valverde'nin bu durumu açıklamasını çok isterim ama pek kolay da açıklayabileceğini sanmıyorum."

Jose Mourinho son olarak Manchester United'ı çalıştırmıştı...

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Mourinhodan Valverdeye sert eleştiri 15 yaşındaki çocuklar...

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