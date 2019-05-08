Mourinho'dan Valverde'ye sert eleştiri! "15 yaşındaki çocuklar..."
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra boşta olan ve yayıncı kuruluşa önemli maçları yorumlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Barcelona'nın ağır yenilgisi sonrası Ernesto Valverde'ye yüklendi.
Camp Nou'da 3-0 kazanan Barcelona'nın turu geçeceğine herkes emindi. İlk yarı 1-0 bitince Liverpool taraftarlarının umutları da iyice azalmaya başlamıştı.
Wijnaldum'un ikinci yarının ilk 10 dakikası içinde attığı goller skoru 3-0 yapınca heyecan da zirve yapmıştı. Ama dördüncü golün oluş biçimi herkesi şaşırtırken, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam Jose Mourinho tüm suçu Ernesto Valverde'ye attı:
"O golü 14-15 yaşındaki çocukların maçında görseniz, o an uyudular, mental olarak hazır değiller dersiniz. Öğrenmeye açıklardır, anlatırsınız ve bir daha böyle hata yapmamalarını beklersiniz."
"Ama burada dünyadaki en iyi oyunculardan, en sağlam karakterlerden bahsediyoruz. Böyle bir şey kabul edilemez."
"Devre arasında, eğer Liverpool 2-0'ı yakalarsa stadyumdaki atmosfer çok farklı olacak ve Barcelona için şartlar iyice zorlaşacak diye söylemiştim."
"Fakat Barcelona bu tip maçları çok oynamış bir takım. Şampiyonlar Ligi finalleri, yarı finaller, Real Madrid maçları... 3-0'lık avantajı kaybedip 4-0 yenilen ve elenen bir takımı ben açıklayamıyorum."
"Böyle bir şeyi ileride benim başında olduğum bir takımın yaşayabileceğini düşünemiyorum, bu sonuca hiçbir gerekçe gösteremem."
"Valverde'nin bu durumu açıklamasını çok isterim ama pek kolay da açıklayabileceğini sanmıyorum."
Jose Mourinho son olarak Manchester United'ı çalıştırmıştı...
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