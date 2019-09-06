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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.09.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Mourinho'dan tartışılan karar! Virgil van Dijk'i istemedi...

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Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya, Manchester United'dan kovulmadan önce Virgil van Dijk önerilmiş. Ancak Portekizli hoca, Liverpool’da dünyanın en iyi savunma oyuncusu haline gelen Hollandalı yıldızı, “Elimde Bailly ve Lindelöf” var diyerek reddetmiş.

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Independent, ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun, Manchester United’dan kovulmadan önce büyük bir transfer hatası yaptığını iddia etti.

Haberde, Liverpool’da şu an harikalar yaratan ve dünyanın en iyi savunma oyuncusu olarak gösterilen Virgil van Dijk’ı, Kırmızılar’a transfer olmadan önce United’ın almak istediği ancak Mourinho’nun bu teklifi geri çevirdiği bildirildi.

O dönem 75 milyon Pound’a (527 milyon TL) Southampton’dan Kırmızılar’a geçen van Dijk için tecrübeli çalıştırıcının, “Kadromuzda zaten Eric Bailly ve Victor Lindelöf var. Ona ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum” dediği bildirildi.

Sonra Maguire’i aldılar

O sezon sonunda Mourinho’nun görevine Kırmızı Şeytanlar son verirken, sadece 1 yıl sonra Solskjaer’in başında olduğu United, 85 milyon Pound (597 milyon TL) ödeyerek Leicester City’nin savunma oyuncusu Harry Maguire’ı aldı. Van Dijk ise geçtiğimiz ay Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu seçildi ve FIFA tarafından verilen The Best ödülünde de Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte son 3 aday arasına girmeyi başardı.

Mourinhodan tartışılan karar Virgil van Dijki istemedi...

 

 

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