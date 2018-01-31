« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Mourinho’dan 94 yaşındaki taraftara mektup

Mourinho’dan 94 yaşındaki taraftara mektup

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, komadan çıkan 94 yaşındaki taraftara yazdığı mektupla alkış topladı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, 94 yaşındaki bir taraftara yazdığı mektupla gönülleri feth etti.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve yaşadığı ciddi beyin hasarı sonrasında komaya giren 94 yaşındaki Frederick Schofield, taburcu edildikten sonra Mourinho'dan gelen bir mektupla büyük bir sevinç yaşadı.

Ünlü hocanın imzasıyla yollanan mektupta 'Size, Manchester United’a olan bu bağlılığınız için ne kadar teşekkür etsem az. Çok iyi bir taraftar olduğunuzu biliyorum. Siz ve sizin gibilerin varlığı bize işimizi yapmamızda güç veriyor. Şunu da bilmenizi isterim ki, ben teknik ekibim ve oyuncularım sizin sağlığınız için dua ediyoruz ve durumun takipçisiyiz' ifadelerini kullandı.

Mourinho’dan 94 yaşındaki taraftara mektup

Premier LeagueFutbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ