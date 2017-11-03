Mourinho suçlamaları kabul etti! "Ödemeyi yaptım"

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla açılan davada beklendiği gibi mahkemeye çıktı. Portekizli teknik adam, İspanya'da Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde toplam 3 milyon 300 bin Euro az vergi ödemekle suçlanıyor!

Madrid'deki duruşmada hakimin sorularını yanıtladığı mahkemenin çıkışında kalabalık bir basın ordusunun da sorularıyla karşılaşan Mourinho, "2013'te İspanya'dan ayrılırken vergi durumumun tamamen yasalara uygun olduğu bilgisi bana iletilmişti. Ama birkaç yıl sonra bu konuda bir soruşturma açıldığını öğrendim. Durumumun kurallara uyması için belli bir miktar ödeme yapmam gerektiği söylendi. İtiraz etmedim. Bir anlaşma imzaladık ve konu kapandı. Bu nedenle içeride sadece 5 dakika kaldım" dedi.

54 yaşındaki Mourinho, 2010-2013 döneminde Real Madrid'i çalıştırmıştı. Hakkındaki suçlama 2011 ve 2012 yıllarına ait ve Real Madrid'den aldığı ücret hakkında değil, imaj haklarını saklamaktan...

Geçtiğimiz yıl Lionel Messi ve babası imaj haklarından elde ettikleri gelirler nedeniyle 4.1 milyon Euro ceza ödemişlerdi.

İspanya'da vergi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen diğer futbolcular arasında Cristiano Ronaldo, Marcelo, Ricardo Carvalho, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Radamel Falcao ve Fabio Coentrao gibi isimler bulunuyor. (NTV spor)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR