Mourinho: "Efsane kelimesini çok kolay..."

Portekizli çalıştırıcı, rakipleri Everton’ı hafife almamaları gerektiğinin altını çizdi. Mourinho, ”Everton çok iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. Bizim açımızdan bu maç zor geçecek” ifadelerini kullandı.

Takımdan son bilgiler…

Sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili konuşan Manchester United teknik patronu, ” Luke Shaw artık sakat değil. İyileşti. Marcos Rojo’nun birkaç aya ihtiyacı var. Paul Pogba da Everton maçında aramızda olmayacak. Bu hafta sonu oynamıyor. Bundan fazlasını henüz bilmiyorum. Sadece sakat olduğunu biliyorum. Pogba’ya elbette ihtiyacımız var. Fakat iyi oyunculara sahibiz. Herrera, Fellaini ve Carrick de şans bekliyor” dedi.

“Wayne Rooney, iyi bir karşılamayı hak ediyor”

Bu arada Mourinho, uzun yıllar Manchester United forması giyen ve tekrar eski takımı Everton’a dönen Wayne Rooney konusuna da değindi. Portekizli menajer, “Rooney, United’ın efsanesi. Bazen bu ülkede efsane kelimesi çok kolay kullanılıyor. Rooney, attığı gol sayısı ve kazandığı kupalarla gerçek bir efsane. Old Trafford’da iyi bir karşılamayı hak ediyor. Taraftarların ona hak ettiği saygıyı göstereceğini düşünüyorum. Maç esnasında tabi o da kazanmak isteyecek” yorumunda bulundu. (AJANSSPOR)