Mourinho: "Bu takımı izlemek için para vermem"
Liverpool’a 4-1 yenildikleri maç sonrası takımını eleştiren Mourinho, “Atmosfer çok iyiydi ama seyircilerden biri olsaydım bunu izlemeye gelmezdim” dedi. Portekizli hoca yönetimin istediği oyuncuları almamasından da dem vurdu.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Liverpool’a 4-1 yenilen Manchester United’ın menajeri Jose Mourinho hem takımından hem de hakemlerden dert yandı. ABD’nin Ann Arbor kentindeki Michigan Stadı’nda 101 bin 254 seyirci önünde oynanan maçta Liverpool Mane, Sturridge, Ojo ve Shaqiri’nin golleriyle sonuca giderken United’ın tek sayısı Pereira’dan geldi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Mourinho soru almadı ancak 12 dakika boyunca konuşarak âdeta içini döktü.
Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, “Atmosfer çok iyiydi ama seyircilerden biri olsaydım bunu izlemeye gelmezdim. Örneğin (1-1 biten) Chelsea-Inter maçını televizyondan izledim. Stat boştu çünkü insanlar sahile gitmeyi tercih etmişti. Bu maçı izlemeye gelen insanlar kulüplerini ne kadar sevdiklerini gösterdiler” dedi.
Hakeme çatan Mourinho, “Beyzbol federasyonundan gelmiş olabilir. Beyzbol maçı gibi yönetti ama bu bir futbol maçıydı!” diye konuştu.
Bir ayağı ABD’de olan Şampiyonlar Kupası’yla ilgili de konuşan Mourinho, “2004 yılından beri burada futbolun gelişmesini sağlamaya çalışan insanlar adına üzgünüm. Ama Dünya Kupası yeni bitti. Oyuncuların dinlenmeye ihtiyacı var.
Takımlar gerçek kalitelerini göstermekte zorlanıyor” dedi. Kulübün bu yaz transfer hamlelerini yapmakta geciktiğini de belirten Mourinho, aylar önce yönetime beş ismi vermesine rağmen bu oyuncuların hâlâ alınmamasından yakındı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle